〈投資理財〉美國擴大對中制裁台灣同遭殃 持續擴大晶片優勢是最好國防

美國政府宣布對中國實施新的晶片出口管制措施，凡是使用美國科技應用於人工智慧、高效能電腦、超級電腦的晶片，都要獲得許可，台灣半導體產業難置身事外，衝擊面究竟有多大，端視後續美國執行的嚴格程度而定，政府應儘量爭取等同韓廠優惠。

美國這次禁令，範圍包括18奈米或更先進DRAM晶片、128層或以上的NAND FLASH、16／14奈米或更先進的邏輯IC，導致台股IC設計服務業、矽智財IP供應商、半導體檢測分析設備廠的股價，連日大跌。

韓媒報導指出，南韓兩大記憶體大廠三星與SK海力士，在中國的廠區，已獲美國允許，豁免白宮加強管制晶片及設備出口禁令，為期一年，此舉扭轉韓廠可能因禁令受傷害的影響，將使原本已飽受供過於求的台廠，壓力更大，包括南亞科、群聯、華邦電、力積電等記憶體廠大失所望。但是台積電南京廠這次也得到美國政府的豁免，得以有緩衝的時間。

美國商務部明白指出，整套限制措施，是為了減緩中國軍事項目的進展，這些項目可用於超級計算機模擬核爆、開發超音速武器，並建立先進的網路系統，監控異議人士。美國還以可能將半導體轉為軍事用途為由，將中國的31家企業，包括中芯國際、長江存儲、長鑫存儲，列為觀察名單，必要時將出手禁止出口。

美國發佈的新禁令，將原本僅針對先進製程技術及設備，採逐案審查的規定，擴及記憶體，由於中國市場終端用戶需求的四分之一，尤其台灣晶片佔全球七成，高階晶片更占九成之多，受到影響當然最大，其次是韓國晶片商。蘋果手機在拜登發佈新禁令之後，已決定暫緩使用長江存儲NAND快閃記憶體晶片，以配合美國政策。

SK海力士是全球第二大DRAM廠，中國大陸無錫廠是該集團最大廠，月產能高達18萬片，占該公司近一半產能，美國政府的禁令，來得又快又急，且範圍廣泛，台、韓廠都感措手不及。三星及SK海力士紛紛向美國反應，希望能有彈性空間，避免措手不及，傷害太大。

美國政府已決定對韓廠網開一面，允許至少這兩家韓廠在中國的晶片製造廠，繼續提供產品及服務，為期至少一年，期能讓他們有處理善後的時間。

由於近期記憶體市況低迷，價格下挫，市場原本預期三星及SK海力士，亦將同步受限美國新禁令，而無法升級設備，可望改善市場供過於求的問題，但是美國對南韓開後門，不僅讓韓廠能夠趁隙擴大市佔率，也使市場供過於求的現象，可能持續。台灣半導體群聯、南亞科、十銓、華邦、宇瞻、威剛等多家記憶體廠，股價同步受挫。

廣受全球矚目的台積電，為因應地緣政治的風險，除了在美國亞歷桑那州設廠之外，亦正積極考慮擴大日本熊本12吋晶圓廠的產能，日本政府相關人士指出，希望台積電除了興建中的工廠之外，還能進一步擴大在日本的投資，然而相關討論還沒有定案，台積電也正積極規劃中。

台積電目前正與索尼半導體解決方案公司，以及電裝株式會社等兩大日本夥伴，合資建立熊本廠，預計資本支出約86億美元，該廠已獲得日本核准35億美元的補助支持。熊本廠將在2024年底開始生產，產能包括22／28奈米，以及12／16奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程，月產能5.5萬片。

日本國會去年12月通過重振國內半導體產業法案，規模達到7740億日圓（52億美元），目標是2030年將國產晶片的銷售額，提高到1千億美元，是2020年規模的三倍左右。

美國出手壓制中國快速發展的晶片產能，相當程度希望半導體產業能夠掌握在自由世界之手，日本曾經是全球首屈一指的半導體大國，如今已落後台灣、美國及韓國，東京擔心地緣政治風險，造成國安疑慮。美國國務卿布林肯直言，如果台灣遭受戰爭危機，全球經濟都將嚴重受創，所以歐、美、日各國，都在積極發展半導體產業。

歐洲德國方面亦正積極爭取台積電協助設廠，發展半導體晶片，對於台積電這隻全球晶片領頭羊，長期而言，美國制裁中國晶片風險有限，但是對其他成熟製程的晶片工廠，壓力相當沈重，尤其牽動上、中、下游產業，相當廣泛，不容忽視。

半導體產業不僅是台灣經濟命脈，甚至在地緣政治中，牽動全球經濟、政治安危，美國加大制裁中國晶片產業力道，對台灣經濟當然有影響，如何克服，端賴政府與企業合作，一方面降低可能的衝擊，另一方面更要強化自身的科技與經濟實力，讓世界永遠不能沒有台灣，應該是最好的國防。

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