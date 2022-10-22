高顏質組合！南韓電影「分貝」將上映　李鍾碩、金來沅、車銀優以海軍制服帥氣登場

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓將於11月上映的新電影「分貝」在21日舉行了電影發布會，由導演與主演金來沅、李鍾碩、車銀優、朴秉恩及鄭尚勳共同出席。

李鍾碩近期所主演的「黑話律師」獲得了很高的人氣，下個月又有新的電影作品－「分貝」即將上映，他這次飾演恐怖份子，是一名海軍上尉，設計出了一種以音量控制的特殊炸彈，只要周圍聲音超過100分貝，炸彈就會瞬間爆炸。李鍾碩在電影中試圖以炸彈佔領市中心，襲擊目標人物則為他昔日的戰友，由金來沅飾演的前海軍中校，在劇中盡力阻止炸彈爆炸，李鍾碩和金來沅在劇中的精采對決讓人十分期待。

而「分貝」的另一個亮點為「臉蛋天才」車銀優，這是他在出道後首次挑戰大螢幕，他在劇中飾演一名海軍潛艇聲音探測副士官，也為這部電影原聲帶配唱。

根據韓聯社報導，在21日的電影發布會中，金來沅說道，以往的動作片都是以打鬥為主，但這次的作品則包含了賽車、水中拍攝，甚至是從高樓層跳下等多種場景。他表示這次的電影拍攝非常累，所有的動作戲都讓他非常印象深刻。另外他也提到，為了實現電影的臨場感，他做出了許多努力，如賽車場景原定是由後製處理，但他向導演提議實際拍攝，並親自上場駕車演出。

李鍾碩則表示，他以前所演出的角色比較冷靜內斂，缺乏感情的部分，而在「分貝」中反派的角色其實背後充滿著悲傷。對於此次與金來沅一起合作，他說，在同齡演員中應該沒人沒看過金來沅作品。金來沅也表示，和李鍾碩一起合作的感覺很好，他在現場真摯且充滿熱情的樣子也讓他充滿了力量。透過此部作品正式躍上大螢幕的車銀優也表示，很高興能和從小就在電視及電影裡看到的前輩們一起演戲。

擔任導演的黃仁浩透露了這次電影內容的發想契機，他表示，小時候去學游泳時，10分鐘的休息時間結束後，哨聲一響，所有人都會準備跳入水中，只要回想起這個回憶，聽到哨聲，就會讓他聯想到炸彈。於是他想著「若是以其他方式啟動炸彈會是怎麼樣？」的想法為出發點，並設定以足球場、水上樂園、遊樂場等不受噪音限制的空間作為場景設定，開始編造故事。

「分貝」將在11月16日於南韓上映，台灣檔期目前則待公開。