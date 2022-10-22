日治時代風月場 「青雲閣」獲新生 台北華麗開幕

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）位於萬華的歷史建築「青雲閣」，是日治時代遊廓街區的一幢藝樓，經過一番修復，20日以藝文空間的新面貌開幕，呈現迷人魅力。

根據文化部，「艋舺遊廓」是日治時代風化區，含妓樓、藝旦間、料理亭與劇場等，青樓、酒館林立，青雲閣是日治時代以來全台最大藝樓，為三層樓的老洋樓。

1945年國民政府撤退來台，該建物成了公娼寮，1997年廢娼後年久失修荒廢，後遭拆除，僅剩一樓及部分面牆。台北市文化局表示，青雲閣於2014年11月公告為歷史建築，12月起由所有權人志榮建設偕同胡宗雄建築師事務所，歷時4年投入超過3千萬元重建，致力保存原有的建築遺構。

青雲閣立面裝飾有洗石子勳章飾、水平花飾線腳，尤其有貝殼、洋蔥形式窗緣，為其他地方少見作法，各項建物細節都由建築團隊以舊照片、遺留構件、細細考證重現。

青雲閣經營團隊邀請書法名家董陽孜題字做為品牌Logo，未來將舉辦各類藝文活動、展覽、攝影、品牌記者會與學術活動，賦予萬華華西街周邊新樣貌與文化體驗。

青雲閣QYG Art

試營運時間：1-6 p.m. 10/20-23、10/28-30、11/5-7

地址：臺北市萬華區環河南路二段5巷6弄20號

試營運期間，對外開放參觀1樓青雲茶室造景、董陽孜題字及2F藝文空間「青雲遺構系列」展。結束後正式營運訊息，請鎖定青雲閣IG專頁。

青雲閣（圖／台北文化局）