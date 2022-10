中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 黨章寫入「反台獨」

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導)中共二十大今(22)日閉幕,選出了新一屆中央委員會委員,其中,中共第二號人物、掌經濟政策的國務院副總理李克強,並未出現在名單內,意味這一波最高權力洗牌,將不再有李克強的位置。

目前中共最高領導班子、中共政治局7名常委中,有4人被剔除在第二十屆中央委員會名單之外,包括李克強、常務委員會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、國務院副總理韓正。205名新中央委員中,僅11名女性,佔了微乎其微的5%。

明(23)日將公布新的中共中央政治局委員(領導機構,共25名委員)及政治局常委(決策核心,7人小組)名單,意味習近平領導的決策單位中,將會出現4名新面孔。李克強落榜,料將淡出政治舞台,使權力的天秤更向習傾斜。

目前的政治局常委中,67歲的王滬寧、65歲的趙樂際,連任新一屆中央委員。此二人乃習家軍,很有可能「留常」,即留任政治局常委。CNN指出,可望獲習近平拔擢的人選包括62歲的重慶市委書記陳敏爾、60歲的共黨中央委員會辦公廳主任丁薛祥,以及63歲的上海市委書記李強。

閉幕式中通過了黨章修正案,總書記習近平的「兩個確立」納入黨章,旨在「確立習近平黨中央核心、全黨核心地位」及「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

涉台部分,修正案寫入了「堅決反對和遏制台獨」。相較於五年前中共十九大的用詞,口吻更加強硬。當時涉台部分內容為,「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。按照『一個國家、兩種制度』的方針,促進香港、澳門長期繁榮穩定,完成祖國統一大業。」

閉幕式中出現了一個小插曲。網路流傳影片顯示,坐在習近平左側、垂垂老矣的79歲前主席胡錦濤,疑似被迫架離會場,神情看來並不樂意,離席原因啟人疑竇。

Hu Jintao,

former chief executive of communist china, was escorted out of the 20th National Congress hall before jinpig's closing speech. pic.twitter.com/0QFy8BfVHs