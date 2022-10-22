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中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 黨章寫入「反台獨」

李克強不再是中央委員，代表不會進入最高領導單位政治局常委，權力的天秤將更向習近平傾斜

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By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/22 15:35
中國國務院總理李克強（左）、總書記習近平（圖／美聯社）

中國國務院總理李克強（左）、總書記習近平（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中共二十大今（22）日閉幕，選出了新一屆中央委員會委員，其中，中共第二號人物、掌經濟政策的國務院副總理李克強，並未出現在名單內，意味這一波最高權力洗牌，將不再有李克強的位置。

目前中共最高領導班子、中共政治局7名常委中，有4人被剔除在第二十屆中央委員會名單之外，包括李克強、常務委員會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、國務院副總理韓正。205名新中央委員中，僅11名女性，佔了微乎其微的5%。

明（23）日將公布新的中共中央政治局委員（領導機構，共25名委員）及政治局常委（決策核心，7人小組）名單，意味習近平領導的決策單位中，將會出現4名新面孔。李克強落榜，料將淡出政治舞台，使權力的天秤更向習傾斜。

目前的政治局常委中，67歲的王滬寧、65歲的趙樂際，連任新一屆中央委員。此二人乃習家軍，很有可能「留常」，即留任政治局常委。CNN指出，可望獲習近平拔擢的人選包括62歲的重慶市委書記陳敏爾、60歲的共黨中央委員會辦公廳主任丁薛祥，以及63歲的上海市委書記李強。

閉幕式中通過了黨章修正案，總書記習近平的「兩個確立」納入黨章，旨在「確立習近平黨中央核心、全黨核心地位」及「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

涉台部分，修正案寫入了「堅決反對和遏制台獨」。相較於五年前中共十九大的用詞，口吻更加強硬。當時涉台部分內容為，「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業。」

閉幕式中出現了一個小插曲。網路流傳影片顯示，坐在習近平左側、垂垂老矣的79歲前主席胡錦濤，疑似被迫架離會場，神情看來並不樂意，離席原因啟人疑竇。

中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 黨章寫入「反台獨」
胡錦濤中途離開會場（圖／AP）

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中共20大 倒茶水的女侍者都比女黨員多 女性政治人物都去哪了
中國
中共
二十大
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常委
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更新時間 : 2022-10-22 17:10 GMT+08:00

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