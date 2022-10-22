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「小林同學」林昀儒不讓了！澳門冠軍賽逆轉法國19歲小將 領4強門票

林昀儒先前經歷5局大戰，擊敗克羅埃西亞名將Tomislav Pucar，替淘汰的台灣桌球教父莊智淵報仇，接下來將面對中國大陸樊振東與斯洛維尼亞選手約基奇（Darko Jorgic）之戰的勝者，4強賽預計在晚間7點舉行。

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/22 15:25
林昀儒闖進WTT世界桌球巡迴澳門冠軍賽男單4強。（圖/中央社）

林昀儒闖進WTT世界桌球巡迴澳門冠軍賽男單4強。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）台灣桌球好手林昀儒今（22日）在澳門舉行的WTT冠軍賽中，前三局打完一度落後，最後卻奇蹟似的逆襲年僅19歲的法國小將，逆轉勝順利晉級四強賽，也不負「小林同學」在東京奧運時的「強心臟」穩定表現。

WTT澳門冠軍賽日前緊鑼密鼓開打，男單部分台灣僅有世界排名第7的林昀儒闖入8強，女單比賽則有台灣女將鄭怡靜來扛。而林昀儒今天對上世界排名30、年僅19歲的法國小將李布隆（Alexis Lebrun），比分從8比11、11比9，到了第3局4比11，林昀儒陷入1比2落後，關鍵第4局中他拉出7比1攻勢領先開局，對方而後也7比1回敬，兩人打成平手。

據媒體報導，接下來林昀儒扛住對手反撲壓力，在兩人戰成10比10平手之際，有驚無險連拿2分，以12比10拿下第4局，也將戰線拉長至決勝局。

第5局雙方互有領先，對手在林昀儒6比7落後時發生發球失誤，也讓林昀儒氣勢大漲，在7：7後採以猛烈攻勢，讓勒布倫難以招架，最終林昀儒以11：8逆轉勝出，成功晉級四強賽。

林昀儒先前經歷5局大戰，擊敗克羅埃西亞名將Tomislav Pucar，替淘汰的台灣桌球教父莊智淵報仇，在此次比賽結束後接受大會訪問，表示今天一樣是很艱難的比賽，也提到李布隆最近狀況很好，他也做足準備應對，「很開心可以贏下比賽。」

聯合報報導，接下來將面對中國大陸樊振東與斯洛維尼亞選手約基奇（Darko Jorgic）之戰的勝者，4強賽預計在晚間7點舉行，對於接下來的4強賽，他僅說會「好好準備。」
林昀儒
小林同學
WTT冠軍賽
桌球
前四強

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