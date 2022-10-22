（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國共產黨第20次全國代表大會（中共二十大）22日落幕，這場橡皮圖章大會，除了是習近平破天荒展開第三任的「登基」大典，有一點也格外引人關注，那就是，席上清一色男性，連倒茶水的女侍者都多於女黨員。外媒指，在中共極其保守的父權思維下，為政一事，男性說了算，女人不過是陪襯。

根據衛報，中共建政70多年，領導班子始終是以男性為主，從大躍進、文革、1980年代後的經濟開放年代，到習近平引領的「新世代」專制政權，女性在共黨的地位，從未獲得提升。

中國共產黨的發展起於內戰，圍繞著男性的權力鬥爭，傳統的父權政治架構，限縮了女子的從政空間，從中央到地方皆然。從近1億名黨員的性別比例來看，愈往上爬，女性成員愈少，連地方領導都沾不上邊，遑論中央決策機構。

學者指，在中國傳統文化束縛下，女性在家相夫教子，比職場發展來得重要，尤其值此生育率跌至危險低點的時代。女權不彰更意味，女性若展現了政治野心，即是一種「顛覆」思維，這可非堅守維穩教條的習氏王朝所樂見。

中央政治局是中共領導機關，分為中央政治局常務委員會（常委），即最高權力中心的七人小組，及低一階的中央政治局委員（共25名）。衛報指出，自1949年以來，僅8位女性曾進入中央政治局，男性則有數百人。其中，3人是高官之妻，包括毛澤東與周恩來。2人是文革時期的革命英雄，大內宣的象徵意義大於實質意義。

女性最高只能爬到25名委員的領導班子，且僅能「維持」一席，再多不行。目前此席由孫春蘭佔據，她2018年上任國務院副總理、曾任統戰部部長，是史上第三位曾爬到如此高位、掌實權的中國女性。72歲的孫春蘭，將於今年退休，料將由貴州審委書記諶貽琴接位。

毛澤東曾說，「女性能頂半邊天」。然而，時至今日，性別平權仍難實現，連#MeToo運動都有氣無力。去年網球名將彭帥披露前副總理張高麗招惹她的不倫戀，就引發軒然大波，她因此被消失、被緊迫盯人、被迫出來演出「一切都是誤會」的劇碼，儘管事情鬧到國際體壇，事主張高麗卻從頭到尾都未置一詞。連挑戰男性權威的努力都化為流水，對於中國7億女性人口而言，政治「厭女」文化，短期內恐怕難有突破。

中共20大 倒茶水的女侍者都比女黨員多 女性政治人物都去哪了？

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中共二十大（圖／美聯社）



中國國務院副總理孫春蘭（圖／美聯社）