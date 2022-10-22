【10/22台灣本土+35,601 死亡+52】與上週相比減少18%

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增35,654例COVID-19確定病例，分別為35,601例本土個案及53例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。



指揮中心表示，今日新增之35,601例本土病例，為16,386例男性、19,201例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,386例)，臺中市(4,544例)，高雄市(4,192例)，桃園市(3,623例)，臺北市(3,348例)，臺南市(3,086例)，彰化縣(1,937例)，屏東縣(1,117例)，新竹縣(919例)，雲林縣(862例)，苗栗縣(820例)，新竹市(802例)，南投縣(726例)，嘉義縣(672例)，宜蘭縣(576例)，基隆市(508例)，花蓮縣(473例)，嘉義市(458例)，臺東縣(243例)，金門縣(159例)，澎湖縣(132例)，連江縣(18例)。





指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為33例男性、19例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月7日至10月19日，死亡日期介於10月10日至10月19日。



指揮中心說明，今日新增53例境外移入個案中，為23例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(2例)、韓國、越南、義大利及德國(各1例)移入，另47例感染國家調查中。入境日期介於今年9月21日至10月20日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,002,989例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,585,407例排除)，其中7,414,829例確診，分別為36,008例境外移入、7,378,767例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,258例COVID-19死亡病例，其中12,241例為本土病例。