史瓦帝尼王國宴會台灣外交部長吳釗燮 盼國際挺台、正視中國威脅

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世20日率團訪台，21日晚間宴會外交部長吳釗燮，會中除感謝台灣對史國各領域嘉惠民生的建設長期支持，也提到中國近期對台灣的持續文攻武嚇，呼籲世界各國應正視中國威脅，並支持台灣人民捍衛家園。

睽違4年史瓦帝尼王國參訪團再度來台，根據外交部新聞稿，吳釗燮21日晚宴史國國王恩史瓦帝三世(H. M. King Mswati III)及訪團團員，除表達誠摯歡迎，同時感謝史國長年來對台灣國際參與的堅定支持。

恩史瓦帝國王及史瓦帝尼王國政府長期以來在國際場合中，強力支持台灣有意義參與國際組織，以及呼籲維持台海區域和平與穩定的重要性，充分展現了台灣與史國長久以來的友誼無比堅實，吳釗燮強調，不論外在情勢多麼嚴峻，台史兩國永遠會互相扶持。

吳釗燮特別提到，在中國不斷加劇對台灣的軍事威脅之際，感謝恩史瓦帝國王仍然親自率團訪台，展現對台灣人民的堅定支持，使我國深刻感受到來自史國的溫暖。

對此，恩史瓦帝國王說，感謝台灣協助史國持續推動各項嘉惠民生的雙邊合作計畫，欣見台史兩國在經貿、能源、公衛醫療、資通訊、農業及基礎建設等各項領域均已有豐碩的合作成果，兩國人民福祉也不斷提升。

另外，針對中國近期對台灣的持續文攻武嚇，恩史瓦帝國王重申，唯有透過和平方式才能真正解決爭端，史國力挺台灣身為主權國家所應享有的一切權利，也呼籲世界各國應共同正視中國所帶來的威脅，並支持台灣人民勇敢捍衛家園。

後疫情時代來臨，吳部長另指出，台史兩國在許多領域已建立互惠共利的合作，兩國不僅攜手對抗武漢肺炎疫情，台灣也持續協助史國政府自去年爆發的社會動盪中逐漸恢復，協助推動各項重建工作，使兩國的友誼更加緊密。吳部長重申，值此史國政府面對後疫情時期各項挑戰之際，我國政府將全力提供必要的協助。