【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）位在嘉義的佐登妮絲城堡開幕不到一個月即成為超夯景點，其試營運期間票價僅收100元，下個月起恢復原票價300元，而試營運最後一週週末（29、30日）將舉辦萬聖節嘉年華，將送出可愛南瓜提桶，適合全家大小週末到城堡內共襄盛舉。

佐登妮絲城堡位在嘉義縣大林鎮大埔美產業園區，10月開始試營運以來，天天湧入大批遊客，本月門票僅收清潔費100元，是原票價的三分之一，而這個「台版凡爾賽宮」也將在萬聖節舉辦面具節，當天還有變裝派對、嘉年華遊行和市集等活動。

不過為了保持參觀品質，佐登妮絲城堡業者表示，每天同時段最高容留2千人，超過上限暫停售票，民眾要儘早把握入園機會，而根據業者統計，開幕以來至今已逾10萬人入園，每天開門營運，湧入大批遊客、遊覽車，周邊公有停車場一位難求，業者還要出動接駁車接送。

根據佐登妮絲城堡，園區營業時間早上8點半到晚上8點，6點停止售票入園，試營運無公休日，試營運期間1人門票100元清潔費 (原價300)，附2張100元抵用券，無法在餐廳使用，僅能用於商品，1個商品使用1張為限。

本月31日過後試營運期間結束，恢復300元門票，送600元消費券（抵用產品），12歲以下小朋友免費入園。

萬聖節將至，29、30日週末，佐登妮絲城堡也會大規模舉辦嘉年華，主題為「城堡貓咪面具節」，兩天的活動包含討糖任務、嘉年華遊行、城堡市集、變裝派對和愛心競標義賣(僅10/30)。

佐登妮絲城堡也推出兩日限定扮裝禮，12歲(含)以下裝扮入園的小朋友可以得到可愛手提南瓜桶一個及佐美喵萬聖節限定版貼紙一張。業者表示，每天限量1000個，送完為止，歡迎大家早點入場。

(圖/珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡 Facebook粉絲專頁)