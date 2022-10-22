把握週六台灣各地好天氣！共伴效應將帶水氣 23日冷空氣南下

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今（22日）早出門的北部民眾會看到藍天白雲的景象，氣溫偏舒適涼爽，不過氣象局指出，又有一個熱帶性低氣壓生成了，週末要注意共伴效應帶來的水氣，而氣象專家吳德榮說，傍晚起北部、東半部轉有局部雨。

根據中央氣象局，20日下午2點台灣東南方海面生成一熱帶性低氣壓，未來會往西，在週六的時候通過巴士海峽，屆時產生的共伴效應將帶來雨水，宜蘭可能有局部豪雨，北海岸、大台北山區大雨。

氣象專家吳德榮則指出，這個熱帶低壓這兩天通過巴士海峽時，路徑類似尼莎、但強度較弱；進入南海後，有些微機率發展成颱。雖然這次雨量較上一波少，但因發生地點高度重疊，對含水量已達臨界值的地區，仍有致災的威脅；應注意氣象局發布的特報、謹慎防範。

溫度方面，今天北台灣濕涼，中南部白天微熱、早晚涼；各地氣溫：北部23至27度，中部21至33度，南部21至33度，東部22至29度。明天冷空氣南下，北台灣氣溫漸降、濕涼微冷，中南部氣溫略下降。

至於轉晴時間，最新模式模擬顯示，下週一清晨北部、東半部仍有局部短暫雨，白天起至下週四天氣好轉，各地大多晴時多雲，東半部、山區偶有零星飄雨的機率。下週一、二北台白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；下週三、四各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。下週一、二全台平地最低氣溫大約降至17度左右。