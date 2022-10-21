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【金鐘57得獎名單】「綜藝玩很大」奪人氣綜藝節目獎　KID、坤達喊把獎項獻給天上的小鬼

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/21 20:48
第57屆電視金鐘獎-最具人氣綜藝節目獎由「綜藝玩很大」拿下，主持人KID（林柏昇）（右）與謝坤達（左）在後台開心假裝親吻。

第57屆電視金鐘獎-最具人氣綜藝節目獎由「綜藝玩很大」拿下，主持人KID（林柏昇）（右）與謝坤達（左）在後台開心假裝親吻。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）第57屆電視金鐘獎節目、戲劇今年首創分開舉辦，節目類頒獎典禮率先在今晚（21日）7點於台北國父紀念館登場，典禮開場由頒獎典禮主持人曾國城與唐綺陽與12名舞者熱力開唱，唐綺陽空降舞台，曾國城則快嘴秀RAP，兩人接著唸出所有入圍作品，為電視人的慶典揭開序幕。【金鐘57得獎名單】「綜藝玩很大」奪人氣綜藝節目獎　KID、坤達喊把獎項獻給天上的小鬼

【金鐘57得獎名單】「綜藝玩很大」奪人氣綜藝節目獎　KID、坤達喊把獎項獻給天上的小鬼

藝人曾國城（前右）、唐綺陽（前左）擔任第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮主持人，將與專業舞者熱力唱跳演出開場秀，19日兩人合體彩排。（三立提供）

稍早5時登場的星光大道由薛紀綱、焦凡凡搭檔主持，身為「金鐘常客」的薛紀綱包含本屆入圍次數多達15次，焦凡凡則是從YouTube跨界到電視圈，兩人皆首度接下紅毯主持棒。

今晚典禮亮點除了睽違14年、繼「康熙來了」後再以新節目「熙娣想聊」挑戰的小S，將與老朋友黃子佼、Lulu師徒檔的「婚禮歌手」競爭最激烈獎項的「綜藝節目主持人獎」，曾寶儀今年以《我們回家吧2》入圍生活風格節目主持人獎，黃子佼、小S、曾寶儀3名老朋友睽違7年再度同台。「國民姐夫」AKIRA也頒發全新獎項的最具人氣綜藝節目獎。

據了解，林志玲這幾日刻意幫日本丈夫AKIRA排演頒獎流程，「我演主持人、他演嘉賓，練習一下會發生的情況。」而今晚AKIRA全程以中文頒獎看來排練效果極佳。

由於大S和具俊曄結婚，讓外界調侃他「國民姐夫」地位不保，AKIRA一登台便打趣說，「大家好，我是第一代姐夫AKIRA，大家還記得嗎？」並說每個節目都是觀眾最喜歡、最棒的節目，「每個人的姐夫都是最棒的姐夫。」鏡頭也照到在台下笑翻的藝人小S，相當趣味。

觀眾可透過以下轉播收看金鐘獎：(資料來源：中央社)

官方網路頻道：金鐘57官網金鐘官方YouTube金鐘官方臉書
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
MOD直播：三立戲劇台
海外直播：三立國際台
廣播調頻：好事廣播電台989
數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTubeVidol YouTube文化部臉書中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV
影音平台直播：Vidol影音平台

得獎名單如下：

【節目獎】

■少年節目獎
kakudan時光機

■兒童節目獎
下課花路米-壯遊闖天下

■動畫節目獎
勇者動畫系列

■一般節目類聲音設計獎
葉約瑟、陳信華、王逸勳／登台之路-十九兩

■一般節目類美術設計獎
呂昱緯、李信興、黃孟瑩／大嘻哈時代

■一般節目類燈光獎
張家銘、王文楓、李智偉／大嘻哈時代

■一般節目類導演獎
楊孟嘉／公視紀實-下一站

■一般節目類剪輯獎
郭宗偉／南島起源

■一般節目類攝影獎
陳一松、陳昱翔、林清華／大洋的召喚

■生活風格節目主持人獎
柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大

■生活風格節目獎
寶島神很大

■自然科學及人文紀實節目主持人
Julian Davison、優席夫／南島起源

■人文紀實節目獎
南島起源

■自然科學紀實節目獎
下一步，AI。NEXT，愛

■最具人氣綜藝節目獎
綜藝玩很大
金鐘獎

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更新時間 : 2022-10-21 21:20 GMT+08:00

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