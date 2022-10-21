（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）第57屆電視金鐘獎節目、戲劇今年首創分開舉辦，節目類頒獎典禮率先在今晚（21日）7點於台北國父紀念館登場，典禮開場由頒獎典禮主持人曾國城與唐綺陽與12名舞者熱力開唱，唐綺陽空降舞台，曾國城則快嘴秀RAP，兩人接著唸出所有入圍作品，為電視人的慶典揭開序幕。【金鐘57得獎名單】「綜藝玩很大」奪人氣綜藝節目獎 KID、坤達喊把獎項獻給天上的小鬼

藝人曾國城（前右）、唐綺陽（前左）擔任第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮主持人，將與專業舞者熱力唱跳演出開場秀，19日兩人合體彩排。（三立提供）

稍早5時登場的星光大道由薛紀綱、焦凡凡搭檔主持，身為「金鐘常客」的薛紀綱包含本屆入圍次數多達15次，焦凡凡則是從YouTube跨界到電視圈，兩人皆首度接下紅毯主持棒。

今晚典禮亮點除了睽違14年、繼「康熙來了」後再以新節目「熙娣想聊」挑戰的小S，將與老朋友黃子佼、Lulu師徒檔的「婚禮歌手」競爭最激烈獎項的「綜藝節目主持人獎」，曾寶儀今年以《我們回家吧2》入圍生活風格節目主持人獎，黃子佼、小S、曾寶儀3名老朋友睽違7年再度同台。「國民姐夫」AKIRA也頒發全新獎項的最具人氣綜藝節目獎。

據了解，林志玲這幾日刻意幫日本丈夫AKIRA排演頒獎流程，「我演主持人、他演嘉賓，練習一下會發生的情況。」而今晚AKIRA全程以中文頒獎看來排練效果極佳。

由於大S和具俊曄結婚，讓外界調侃他「國民姐夫」地位不保，AKIRA一登台便打趣說，「大家好，我是第一代姐夫AKIRA，大家還記得嗎？」並說每個節目都是觀眾最喜歡、最棒的節目，「每個人的姐夫都是最棒的姐夫。」鏡頭也照到在台下笑翻的藝人小S，相當趣味。

觀眾可透過以下轉播收看金鐘獎：(資料來源：中央社)

官方網路頻道：金鐘57官網、金鐘官方YouTube、金鐘官方臉書

國內電視直播：三立都會台、公共電視台

MOD直播：三立戲劇台

海外直播：三立國際台

廣播調頻：好事廣播電台989

數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube、文化部臉書、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV

影音平台直播：Vidol影音平台

得獎名單如下：

【節目獎】

■少年節目獎

kakudan時光機

■兒童節目獎

下課花路米-壯遊闖天下

■動畫節目獎

勇者動畫系列

■一般節目類聲音設計獎

葉約瑟、陳信華、王逸勳／登台之路-十九兩

■一般節目類美術設計獎

呂昱緯、李信興、黃孟瑩／大嘻哈時代

■一般節目類燈光獎

張家銘、王文楓、李智偉／大嘻哈時代

■一般節目類導演獎

楊孟嘉／公視紀實-下一站

■一般節目類剪輯獎

郭宗偉／南島起源

■一般節目類攝影獎

陳一松、陳昱翔、林清華／大洋的召喚

■生活風格節目主持人獎

柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大

■生活風格節目獎

寶島神很大

■自然科學及人文紀實節目主持人

Julian Davison、優席夫／南島起源

■人文紀實節目獎

南島起源

■自然科學紀實節目獎

下一步，AI。NEXT，愛

■最具人氣綜藝節目獎

綜藝玩很大