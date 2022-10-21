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慕軒飯店推出感恩火雞禮籃組 11月13日前早鳥優惠

By 台灣英文新聞
2022/10/21 17:28
慕軒飯店推出感恩火雞禮籃組 11月13日前早鳥優惠
慕軒飯店推出感恩火雞禮籃組 11月13日前早鳥優惠

歲末充滿歡聚感恩的時節，慕軒飯店自即日起至2022年12月30日推出季節限定「感恩火雞禮籃」外帶套組，主廚嚴選肉質細嫩的7公斤新鮮國產火雞，具有低脂肪、低熱量、低膽固醇以及蛋白質含量高的營養價值，經48小時以上費工醃製與4小時低溫慢火炙烤，皮酥脆肉多汁火雞可搭配蔓越莓果醬及濃雞骨肉汁享用，另外禮籃內容還包含古典式火雞填餡、地中海式烤時蔬、鄉村法國長棍麵包、手工栗子南瓜派6吋與精選紅酒乙瓶，火雞禮籃每組4,680元，11月13日前預訂更享4,280元早鳥優惠價，開放取貨前五日預訂，不管是在家與親友、或是在辦公室與同事一起團聚分享，共度佳節美好時刻。

除了具份量感的火雞禮籃外，慕軒甜點師特別推出秋冬全新口味生乳捲，「東方美人生乳捲」選用台灣特有香氣飽滿奔放的東方美人茶，以法國頂級鮮奶油包裹交融，入口盡是其獨特醇厚蜜香茶味，額外還附上濃郁茶香的焙茶生巧克力3入。或者是廣受大人小孩歡迎的「可可生乳捲」，嚴選法國百年品牌可可巴芮巧克力、本地酪農直送鮮乳與自然農法土雞蛋，打造出蓬鬆蛋糕體和柔順乳香完美交融，並提供入口即溶的手作松露巧克力3入，一次盡享兩種口感，每份520元。線上商城一指下單：https://lihi1.cc/lI4To

更新時間 : 2022-10-21 18:18 GMT+08:00

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