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臺灣證交所發布中英文版2021年度永續報告書　推動證券市場永續發展

By 台灣英文新聞
2022/10/21 17:25

為強化企業永續發展資訊揭露，證交所於111年9月22日修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，要求符合一定規模之上市公司，參考GRI（Global Reporting Initiatives）、SASB（Sustainability Accounting Standards Board）、TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosure）等國際準則，自2023年起編製與申報2022年永續報告書。

證交所前已發行2018年至2020年企業社會責任報告書，為提升永續發展資訊揭露品質，自今年起編製「2021年永續報告書（Sustainability Report）」，作為上市公司表率，內容除續依GRI準則編製，更提早採納SASB針對證券交易所（Security & Commodity Exchanges）發布的揭露標準及TCFD氣候相關財務架構進行揭露，且經會計師出具確信報告。

證交所於2021年永續報告書中，首次揭露永續策略發展五大主軸，包含「鑑別重大永續議題」、「響應國際永續倡議」、「推動國際合作」、「健全證券市場」，以及「創新制度商品」；為積極將永續策略與國際接軌，另聚焦於聯合國「永續性證券交易所」（Sustainable Stock Exchanges，SSE）倡議中六項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），於永續發展夥伴關係、氣候行動、責任消費與生產、消弭不平等、尊嚴勞動與經濟成長，及性別平等面向，督促自身落實永續發展目標。

本報告書係以證交所及其子公司臺灣集中保管結算所股份有限公司、臺灣網路認證股份有限公司及臺灣指數股份有限公司為報導範圍，中英文版報告書已公布於證交所官網（中文版網址為https://www.twse.com.tw/CSR/zh/download.html，英文版網址為https://www.twse.com.tw/CSR/en/download.html）。證交所在實踐永續策略及精進永續發展揭露品質的同時，期許與上市公司、中介機構、投資人共同努力，推動證券市場永續發展。
臺灣證交所
永續報告書
證券市場

更新時間 : 2022-10-21 18:18 GMT+08:00

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