不只是月子中心！獨享私人影廳、黑膠音樂房、聯名藝術展 「孕學林」陪媽媽走出產後低潮

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）親生兒的誕生是件喜悅的事，但往往身邊親友的關注焦點都在寶寶身上，忽略了產婦亟需「情感支持與陪伴」。標榜以「用知識坐月子」主打科技育兒聞名的孕學林產後護理之家全新打造「產後人文藝境」，聯手藝術創作者、生活風格品牌導入多樣私人主題會客室及聯名策展等，強調不只提供專業照護，更陪伴媽媽舒緩身心、豐富育兒生活。

孩子是爸媽甜蜜的負擔，從寶寶誕生那一刻起，代表爸媽的人生邁入新的旅程，而這旅程中將備受各種考驗和辛勞。這時候挑選一間理想的月子中心就更顯重要，包含擁有專業的母嬰照護團隊、媽媽課程教導育嬰知識等，最重要的是在產後的黃金30天內能讓身心靈好好的休養，畢竟為人父母是一輩子的工作和責任，休息是為了走更長遠的路。

五大私人主題會客室 事先預訂便可獨享私人時光

「孕學林產後護理之家」了解新手爸媽的需求，「產後人文藝境」於日前正式開幕，在全台首座獨棟WELL國際認證白金級健康建築的空間裡，跳脫營運坪效考量，規劃出5大私人主題會客室，包含黑膠音樂房、大寶創意房、無毒嬰兒房、星空電影房和身心舒展房，不只注重生活體驗，也遵循「舒緩身心」、「情感支持」的初衷，導入自我、親子、伴侶、朋友四大親密關係。

配備 360 沉浸式音響及黑膠唱機，並不定期持續更換主題選曲 「黑膠音樂房」。（孕學林提供）

「黑膠音樂房」定期規劃主題選曲及人文雜誌，以音樂和閱讀舒緩媽媽情緒，讓媽媽重溫獨處自在的片刻。「大寶創意房」引進各式各樣開放式玩具與無毒積木，講求好的玩具不分學齡、大人小孩都好玩，陪媽媽放鬆享受親子時光。降低媽媽疲憊指數的還有「Good For Baby無毒嬰兒房」，房內數十樣實用選物網羅各大知名品牌，且全品項符合國家級無毒認證標準，消除媽媽準備母嬰用品的選擇困難與焦慮。

而置入飛輪車的「身心舒展房」和也能在大螢幕打Switch的「星空電影房」，在規劃上同時巧妙納入了爸爸以及探訪好友的娛樂需求，理念源於主題會客室不只是支持媽媽增加生活多樣性與正向情緒，更是接待三五好友或和另一半度過甜蜜時光的私人獨享空間，此舉使「會客」變得更加獨特有趣，也將住房區域的隱密性交還給媽媽。

浪漫的星空月光，不只適合看電影也能多人齊聚打 Switch，閨蜜探訪捨不得離開 「星空電影房」。（孕學林提供）

藝術創作者進駐聯名策展 坐月子也能享受藝術薰陶

除了主題會客室，媽媽入住每日必經的公共區域，孕學林也規劃定期有藝術創作者進駐聯名策展，每一個漫步於孕學林的片刻，都能被陶冶與治癒，彷彿住進微型美術館。開幕後第一號策展將邀請陶藝創作者「身體山島」聯名展覽《妳好，初為人母的自己》，預計11月起展出。

整體建築、館內設備皆主打國家級認證標章「Good For Baby」

呼應「用知識帶孩子」，孕學林於館內「大寶創意房」導入多樣北歐設計開放式玩具，包含曾入選紐約當代藝術館MoMa設計品的Moluk、Plus-Plus®、BAKOBA、MODU等。在全館物件選用上，與各界生活風格品牌瑪黑家居、Bloomingville、Stokke®️、TONE Factory、Level 10、hegen等強強聯手，嚴謹把關無毒選品，為的是照料媽媽產後脆弱的身體，和新生兒關鍵發展1000天。

開放式玩具與無毒積木，千百種玩法陪伴大寶玩出好主意 「大寶創意房」。（孕學林提供）

從寶寶放入口中啃咬也安全無虞的高規格無毒積木，到每天長時間接觸的床墊與洗滌用品等，孕學林與台灣建築中心、臺北科技大學攜手建立國家級認證標章「Good For Baby」，專為脆弱的嬰幼兒設立，針對重金屬、塑化劑、雙酚A、甲醛、TVOC等有害物質制定標準規範，僅有符合「Good For Baby」認證標準的選品，才能引入到孕學林館內使用。

初為人母的路程上，不只要面對身份的轉變，更要適應生活上巨大的改變，孕學林盼成為第二個娘家，提供完整120天坐月子服務，從孕期的孕養報、學習課程，到產後媽咪傷口照護、營養調整、母乳哺餵技巧、寶寶照護，返家後更持續提供線上諮詢服務、照護早教影片、名師開班授課等，更提供2000本以上繪本供租借，讓爸媽不會因回家而焦慮，陪伴寶寶滿4個月。

不只是月子中心！獨享私人影廳、黑膠音樂房、聯名藝術展 「孕學林」陪媽媽走出產後低潮期