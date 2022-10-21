新北市學子不畏逆境 擁夢遨遊無垠天際 《擁夢飛翔17》新書發表會

新北市政府教育局今(21)日在板橋國小舉辦《擁夢飛翔17》新書發表會，副市長劉和然和10位勇者及其家長、老師、編輯教師等皆親臨會場，期盼透過分享與發表10位勇者的生命故事，發揮社會正面影響力。發表會現場特別邀請《擁夢飛翔12》收錄的生命勇士林品含擔任神祕嘉賓，她就讀國小時罹患急性骨髓白血病，病危時透過換髓才拾回生命，如今的她已是臺大高材生，今天也特地出席關心鼓勵學弟妹。

五峰國中畢業，今年如願考上建國中學的林耕鴻致詞時提到，七年級時被診斷得白血病，進行化療時痛苦到想放棄，但在家人、老師與同學的鼓勵與陪伴下，才有勇氣和樂觀的心情來面對。秀朗國小林振永因亞斯伯格症，一路上在人際適應上很辛苦，但因有家人、師長的關心和自己的努力，經常攀登山岳自我鍛鍊，也持續突破人際溝通困難，獲得孝親楷模及臺灣樂高機器人選拔賽大獎。

受多重障礙與自閉症所苦的王威凱，目前就讀莒光國小，自幼在單親家庭成長，卻能刻苦勤儉、懂事貼心，努力在科學表現上自我突破，2022年獲總統教育獎殊榮。今日會場上帶來精湛鋼琴表演讓與會者驚艷不已的信義國小陳怡蓁，雖然因自閉症在語言表達上有多重障礙，由於她勇於嘗試，翻轉侷限，在鋼琴演奏與烘焙手作皆有傑出表現。

竹圍高中國中部張靖毅罹患先天性肌肉萎縮症，在父母親全時陪伴之下，克服身體的限制，勤學樂群、品學兼優，連續6年得到學業成績優良獎。金山高中國中部吳沛璇因天生軟骨不全，身高只有125公分，父母又因債務遠走他鄉，至今杳無音訊，但她堅持樂觀心態，結識許多好朋友，參與各種才藝活動與比賽，帶著無限希望迎向未來。

今年從丹鳳高中畢業的黃宥嘉考上臺大工商管理學系，因患罕見疾病肌肉萎縮以輪椅代步，仍積極學習，勤於寫作，屢屢獲得作文比賽佳績，他用自己的故事啟迪大眾說，努力不在於得到甜美的果實，而是堅持走在夢想的路上。復興商工蔡佳琳罹患海豹肢症，經多次開刀手術，只能用2個手臂和左右共5支手指生活，努力不懈的她是名列前茅的優秀學生，畢業後她選擇就讀南台科大視傳系，想為大眾帶來正向樂觀的視野。

安溪國中陳瀅雅在弱視800度的情況下，生活條件受限，但卻不放棄熱愛的藝術創作，曾獲全國學生美展漫畫和水墨類雙冠軍，並且悠遊於創意戲劇，曾受邀到國立傳統藝術中心展演布袋戲。110年從新泰國中畢業的柯士舜，視力障礙的程度讓他只能看到微光，仍力爭上游榮獲多種音樂比賽大獎，用鼓聲敲響最震撼人心的生命節奏！

教育局表示，新北市持續傳頌楷模青年的奮鬥精神，肯定學子面對逆境的勇氣與毅力，勉勵廣大學子面對生命挑戰都能發揮「擁夢飛翔」的正面能量，迎向璀璨未來。