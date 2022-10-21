東北風持續發威 10月22日野柳漁港萬里蟹特賣會 暫延至10月29日

新北市漁業處會同捕蟹船主原訂於10月22日野柳漁港保安宮前辦理萬里蟹產地特賣會，因東北季風持續發威，船隻無法出海作業，經與中華漁業漁船協會討論後，決議暫延至10月29日，請愛蟹饕客忍耐一下，等這一波東北季風結束後，捕蟹船主馬上整備出海，為大家捕撈最新鮮的萬里蟹。

中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，就目前海象預報顯示，籠罩在萬里蟹西北漁場的東北季風可能會持續10月21日後，為了船隻及人員作業安全，會員們這段期間無法出海作業在港休整，故原訂在10月22日野柳漁港保安宮前舉辦之螃蟹特賣會將順延一週，改於10月29日下午1時原地點舉行。

新北市漁業處表示，萬里蟹是天越冷蟹越肥，但隨著天氣邁入冬季，富貴角外海西北漁場更是東北季風盛行場域，這時外海浪可能高達3-4公尺，部份漁船只能靠港休整。經過協會長時間觀察海象預報及討論，決定將螃蟹特賣會延至10月29日，請愛蟹人耐心等待。

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