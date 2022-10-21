北富銀推出綠色永續定期存款 攜手企業夥伴共創永續金融生態系

響應金管會「綠色金融行動方案3.0」，從布局、資金、資料、 培力及生態系等五大面向深化金融業在淨零轉型過程扮演的角色， 台北富邦銀行繼推出綠色債券、綠色授信、 永續供應鏈金融等多元化金融產品及服務後， 再推出綠色永續定期存款，將客戶資金用於永續發展授信，今年9月 中推出後已獲得大立光、華翰物產實業、美律實業、八方雲集、 穩得實業、盟立自動化、胡連集團、台虹等多家企業熱烈響應， 首波參與客戶橫跨光學、貿易、餐飲、批發、半導體、電子、工程、 通信網路、電子零組件等產業， 顯見北富銀攜手客戶促進環境永續的理念廣獲支持。

北富銀推出的綠色永續定期存款， 提供企業客戶便捷且低風險的方式參與綠色金融， 並將綠色永續定期存款資金用於永續發展授信， 包括永續指數連結貸款和綠色支出貸款，以落實永續金融核心理念。 北富銀更將於綠色永續定期存款結束後委託第三方獨立機構針對資金 用途進行查核，並出具確信報告， 以確保參與綠色永續定存的資金能真正用於促進環境永續發展。

在眾多參與綠色永續定期存款的客戶中， 全球精密光學塑膠鏡頭領導廠商大立光電除積極提升能源使用效率， 亦持續規劃與落實短、中、長期能源管理政策與目標， 致力於降低各生產環節對環境的衝擊，同時投入健全水資源管理， 以發揮水資源最佳效益。此次參與北富銀綠色永續定期存款， 期能成為永續金融夥伴，共同呼應環境保護與永續經營。

在貿易業的部分，華翰物產實業深耕國際大宗原物料商品貿易長達3 0年，以能源及鋼鐵為主要商品，透過專業、 交期準時與彈性調度能力，協助20個以上國家與超過300家企業 穩定能源需求，間接推動基礎建設與產業製造。 儘管尚未成為上市櫃公司之列，華翰仍於2022年主動完成組織溫 室氣體盤查，並經SGS認證，同時今年也將發行首本永續報告書， 期能持續用上市櫃企業的標準自我檢視。 此次響應北富銀的綠色永續定期存款， 便是希望結合銀行與企業的力量，共同為永續發展貢獻心力。

美律實業是台灣電聲產業領導廠商，客戶遍及全球， 營運據點橫跨亞洲及歐美，近年積極啟動長達30年的綠電計畫， 且加入RE100以期每年節電1.5%，目標在2050年達成1 00%使用再生能源。美律實業更於2021年和北富銀簽訂三年期 永續指數連結貸款，今年再透過參與北富銀綠色永續定期存款， 以資金為永續金融挹注動能。

近年來北富銀持續推出多樣化的永續金融商品與服務， 在綠色授信方面，北富銀自2018年起已承作超過4GW再生能源 專案融資；北富銀在離岸風電授信主辦件數及金額， 連續兩年居台資銀行之冠；此外，北富銀也是國內第一家承做第三方 認證綠色貸款聯貸、 社會責任貸款聯貸與永續指數連結貸款的台資銀行；今年更完成全台 首件永續供應鏈金融合作案。

北富銀表示，推出綠色永續定期存款，是希望能靈活運用資金， 讓其成為推動環境永續的活水。 北富銀後續亦將開發更多永續金融商品與服務， 以完整的永續金融服務，攜手更多企業投入綠色轉型與永續發展， 以達成共創永續金融生態系的願景。