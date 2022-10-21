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台灣陽明交大校徽引話題！初選結果出爐網看傻內心點點點

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/21 17:10
陽明交大公布校徽設計初選結果意外引起討論。(圖/陽明交大Facebook)

陽明交大公布校徽設計初選結果意外引起討論。(圖/陽明交大Facebook)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)陽明交大公布校徽設計初選結果，其中一件設計被網友笑也太簡單！

綜合媒體報導，陽明交大校徽在7月開放公開徵選，陽明大學希望優先保留單蛇杖與翅膀的元素，具真知力行與仁心仁術意涵，交通大學則是希望保留校徽中的齒輪、鐵鎚、書本，以達到對等、尊重原則。

校方說明，經過近2個月的公開徵稿，總共收到181件作品，初審委員們以三週時間審慎的選擇與評估，於10月16日辦理初審會議之前，投稿者資訊完全保密，包含評審。

校方表示，歷經兩輪投票，最終選出9件作品通過初選，並於臉書公開結果，其中一件由朱軒立設計的三個點被網友質疑會不會太簡單敷衍？「這個是三筒嗎？」、「蠻符合我聽到要合併之後的心情啊，三個點」、「我看以後直接在你面前三點全露了。」

台灣陽明交大校徽引話題！初選結果出爐網看傻內心點點點

官網設計理念介紹，該設計為了延續眾人的共同記憶，以色碼#202102、#189612、#197507三個顏色的圓點組成。兩點成一線，是陽明和交大在合校前的各種交流與合作；三點成一面，象徵陽明交大在新設合併後共同攜手向前。

校方請校友們於11月15日前針對喜歡的作品留下意見，供設計人或團隊在複審前參考，雖然還沒公布最終結果，但校徽已引起不少討論。
陽明交大

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