在位45天、領終身年俸400萬？ 「前」英相特拉斯有權領津貼遭批荒唐

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國首相特拉斯（Liz Truss）上任僅45天，就因荒腔走板的財政政策眾叛親離、黯然下台，但依法仍有權領取每年最高11.5萬英鎊（新台幣414萬元）的終身俸，這叫日子苦哈哈的百姓，情何以堪？在野黨疾呼，特拉斯要有點骨氣，拒領這筆津貼。

根據衛報，這筆高額津貼是鐵娘子柴契爾夫人（Margaret Thatcher）辭職後，由時任內閣大臣的巴特勒（Robin Butler）提出，名為「公務開支津貼」（Public Duty Costs Allowance），原意在於支應仍活耀於公眾活動、卸任首相之開銷。

英國公務員團體代表Mark Serwotka怒斥這項福利，指物價高漲之際，每5名公務員中，就有1名會尋求食物銀行的免費食物，35%必須減少餐費。在通膨居高不下、百姓生活困苦之際，在位數十天的特拉斯竟可以年年領取如此高昂的津貼，實在不像話。

根據規定，卸任英相可請領必要的公務與秘書支出。2020至2021年間，前首相梅傑（John Major）與布萊爾（Tony Blair），都請領了最高額11.5萬英鎊津貼，布朗（Gordon Brown）拿了11萬4,712英鎊，卡麥隆（David Cameron）11萬3,423英鎊，梅伊（Theresa May）57,832英鎊。

從在野黨、勞團、公務員團體、到大學學院工會，呼籲檢討此項政策者不在少數，況且在英國政權陷入動盪之際，往後首相位子能坐多久還未可知，若是一個個任職數周就拍拍屁股走人，坐領人民血汗錢，公義何在？