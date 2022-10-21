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韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/21 16:45
韓劇「弱美男英雄」宣傳劇照（圖／截自IG @wavve.official）

韓劇「弱美男英雄」宣傳劇照（圖／截自IG @wavve.official）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在今年釜山電影節公開受邀作品後，在影音串流平台Wavve上廣受好評的新劇「弱美男英雄 Class 1」，昨日公開了第一篇預告片，引起網友的一陣熱議。

「弱美男英雄」改編自同名網路漫畫，劇情講述身材瘦小的模範生「燕施恩」總是受到霸凌，在認識「安秀浩」及「吳範錫」後一起對抗校園暴力的故事。男主角燕施恩由團體Wanna One出身的「朴志訓」飾演，劇中的他利用自己的機智及各種道具反擊，在預告片中可見，他嘴裡念著牛頓第二運動定律，將書砸向霸凌者；安秀浩由「二十五，二十一」中的小可愛「崔顯旭」飾演，劇中的他個性直率，善於打架；吳範錫則是由由「D.P:逃兵追緝令」的「吳慶」飾演，劇中的他非常仰慕燕施恩及安秀浩，希望自己也能變強。

「弱美男英雄」在今年作為第27屆釜山國際電影節「On Screen」的邀請作品，第一集至第三集播出後，故事、導演、演技、音樂都獲得了完美的評價，被評為下半年度最值得期待的作品。此齣導演為「D.P:逃兵追緝令」的導演韓峻熹，該劇也以真實又生動的動作戲及緊張劇情獲得好評，因此讓人更加期待「弱美男英雄」的表現。

許多網友都表示非常期待這部劇，尤其朴志訓在預告片中的眼神，受到許多網友的讚賞。網友們在預告一出後紛紛表示：「去過釜山電影節的人和工作人員都給予很高的評價，真的非常期待，希望11/8快點來」「從預告就可以看出演員們的演技都很棒」。一名在釜山電影節看過的網友也留言表示，「演員的演技沒有任何瑕疵，音樂和劇情也很搭，動作戲也令人感到痛快」。

「弱美男英雄」11月18日將於OTT平台Wavve播出。
韓劇
弱美男英雄
釜山電影節

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更新時間 : 2022-10-21 17:11 GMT+08:00

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