〈時評〉年底九合一選戰攻防主軸　「保台」勝過「抗中」

年底九合一選戰正式起跑，選舉熱度也逐漸加溫， 針對年底藍綠攻防主軸，兩岸之間不一定要「抗中」， 但絕對要繼續「保台」，才能讓台灣人民保有國家意識， 表達對區域情勢的看法，並且透過民意向全球發聲， 以免世界各國誤判情勢。

隨著選戰愈來愈接近，藍綠開始為「抗中保台」的議題爭論不休。 綠營擔心這項議題不受重視，迄今未引起太多的共鳴與討論； 藍營則是認為，民進黨老是舊調重彈，只會大賣「芒果乾」 來爭取選民的支持。

其實，以兩岸發展和全球局勢來看，「抗中保台」 仍然是必須受到重視的議題，但更精準來說，「保台」 才是最重要的目的，至於「抗中」是必要的過程與手段， 若是中國能夠放棄統一、以武力犯台，台灣當然大可不必「 抗中」。

其次，兩岸實力差距持續擴大，台灣又是美中關係的重中之重， 在美國打出「台灣牌」、「中國牌」之際，台灣不會是主角， 因此，沒必要將焦點放在「抗中」，而是應該著重在「保台」。

但不論是「保台」或「抗中」，絕對是今年非常重要的政策焦點。 首先，今年中，美國國會議長斐洛西來台後， 中國不斷在太平洋沿岸舉行軍事演習，軍機也試圖跨越海峽中線， 試圖建立新常態，因此，在中國高強度軍演下，台灣必須表態， 表明台灣反對中國的做法，否則，當台灣自己都默不吭聲， 其餘國家又如何聲援，或是在台海危機時展開具體行動。

第二，這幾天中共正在召開廿大，習近平確認繼續擔任中國領導人， 而在他的最新涉台談話裡，一般解讀，習近平是在縮短統一的時間， 因此，在面對中國未來幾年可能節節進逼時， 台灣更要做好國家安全的布局與準備。

第三，過去幾年來，延長非志願役的役期一直是敏感話題， 但國際情勢變化下，今年初以來， 多數國人都有延長兵役的心理準備，目前只等待最後拍板和宣布， 台灣建構自我防衛的國防軍事，目的也是在保護台灣。

簡言之，「抗中保台」絕對是未來幾年的主基調，但主旋律是放在「 保台」，至於「抗中」是取決中國的態度。