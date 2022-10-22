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〈時評〉年底九合一選戰攻防主軸　「保台」勝過「抗中」

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/10/22 09:37
圖/國防部發言人臉書

圖/國防部發言人臉書

年底九合一選戰正式起跑，選舉熱度也逐漸加溫，針對年底藍綠攻防主軸，兩岸之間不一定要「抗中」，但絕對要繼續「保台」，才能讓台灣人民保有國家意識，表達對區域情勢的看法，並且透過民意向全球發聲，以免世界各國誤判情勢。

隨著選戰愈來愈接近，藍綠開始為「抗中保台」的議題爭論不休。綠營擔心這項議題不受重視，迄今未引起太多的共鳴與討論；藍營則是認為，民進黨老是舊調重彈，只會大賣「芒果乾」來爭取選民的支持。

其實，以兩岸發展和全球局勢來看，「抗中保台」仍然是必須受到重視的議題，但更精準來說，「保台」才是最重要的目的，至於「抗中」是必要的過程與手段，若是中國能夠放棄統一、以武力犯台，台灣當然大可不必「抗中」。

其次，兩岸實力差距持續擴大，台灣又是美中關係的重中之重，在美國打出「台灣牌」、「中國牌」之際，台灣不會是主角，因此，沒必要將焦點放在「抗中」，而是應該著重在「保台」。

但不論是「保台」或「抗中」，絕對是今年非常重要的政策焦點。首先，今年中，美國國會議長斐洛西來台後，中國不斷在太平洋沿岸舉行軍事演習，軍機也試圖跨越海峽中線，試圖建立新常態，因此，在中國高強度軍演下，台灣必須表態，表明台灣反對中國的做法，否則，當台灣自己都默不吭聲，其餘國家又如何聲援，或是在台海危機時展開具體行動。

第二，這幾天中共正在召開廿大，習近平確認繼續擔任中國領導人，而在他的最新涉台談話裡，一般解讀，習近平是在縮短統一的時間，因此，在面對中國未來幾年可能節節進逼時，台灣更要做好國家安全的布局與準備。

第三，過去幾年來，延長非志願役的役期一直是敏感話題，但國際情勢變化下，今年初以來，多數國人都有延長兵役的心理準備，目前只等待最後拍板和宣布，台灣建構自我防衛的國防軍事，目的也是在保護台灣。

簡言之，「抗中保台」絕對是未來幾年的主基調，但主旋律是放在「保台」，至於「抗中」是取決中國的態度。
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