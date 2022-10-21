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【第3季旺季不旺】台綜院：9月台灣電力景氣轉黃藍燈　留意反轉訊號

台灣綜合研究院指出，預估9月份經濟成長率為3.3%，第3季經濟成長率為3.5%，低於主計總處8月公布預測的第3季經濟成長率4.71%。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/21 16:01
（原圖: 台灣綜合研究院; TN後製) 

（原圖: 台灣綜合研究院; TN後製) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣綜合研究院今天（21日) 發布9月電力景氣燈號，第3季旺季不旺情勢確立，半導體業用電成長力道已明顯放緩，須留意開始出現反轉訊號，整體產業電力景氣燈號由持平的綠燈轉向低迷的黃藍燈。

台綜院 (TRI) 今天指出，9月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少2.69%，整體產業電力景氣燈號終結連四綠，轉向低迷的黃藍燈。

根據中央社與台綜院新聞稿，受到全球高通膨及地緣政治風險影響，各國央行陸續啟動升息，預期主要國家下半年開始將面臨經濟緊縮，影響台灣以出口為導向的經濟動能。今年第3季起出口訂單成長顯著放緩，高科技產業處於庫存去化階段。

製造業部分，台綜院指出，國內製造業面臨下行風險，整體製造業用電量連續5個月呈負成長，9月用電成長率為-3.21%，電力景氣燈號下行為低迷的黃藍燈。9 月出口訂單再度翻黑，與用電量兩者走勢來看，製造業已長達7個月出現反轉訊號，產業景氣明顯走緩。

至於半導體業因疫情紅利消退、全球通膨壓力，導致主要消費性電子產品需求降溫，半導體供應鏈第3季開始調節庫存，部分晶圓代工廠產能利用率下滑，擴廠與新產能進度延後，9月電力景氣燈號雖仍然維持紅燈，但用電量出現今年以來首度成長率低於10%，用電成長幅度明顯趨緩。

台綜院指出，出口訂單則受晶圓代工廠砍單效應，半導體相關的電子產業接單放緩，與用電量兩者走勢來看，半導體業開始出現反轉訊號，終結2020年以來半導體業超級景氣循環周期。

整體來看，未來在中美科技戰激烈戰火下，加上美國通過晶片法案，勢必削弱國內產業景氣，後續應審慎評估對經濟影響力道。

台綜院指出，預估9月份經濟成長率為3.3%，第3季經濟成長率為3.5%，低於主計總處8月公布預測的第3季經濟成長率4.71%。

【第3季旺季不旺】台綜院：9月台灣電力景氣燈號轉黃藍燈　留意反轉訊號
台灣綜合研究院
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