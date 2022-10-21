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確診、居隔不行投票惹議　侯友宜、黃珊珊籲中選會應保障人民基本權利

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/21 15:07
中選會和指揮中心拍板，確診者和居家隔離者不行參與投票，遭立委質疑違憲。

中選會和指揮中心拍板，確診者和居家隔離者不行參與投票，遭立委質疑違憲。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）九合一選舉及修憲公民複決案投票將於11月26日登場，但中選會和指揮中心日前拍板，確診者和居家隔離者不行參與投票，遭立委質疑有違憲之虞。國民黨新北市長參選人侯友宜和無黨籍台北市長候選人黃珊珊認為，投票是公民權利，中選會應保障人民權利。

針對外界的批評和質疑，中央選舉委員會今（21）日發布新聞稿強調，依傳染病防治法規定，關於必要之處置應包含強制隔離在內之部分，對人身自由之限制，尚不違反法律明確性原則，亦未牴觸憲法第23條之比例原則，與憲法第8條依正當法律程序之意旨尚無違背。

同時，中選會也呼籲如國人如已知自己確診時，應遵守防疫措施規定，以保護自己與他人之身體健康權利。另外，若指揮中心評估調整防疫措施，中選會自當配合指揮中心政策持續滾動檢討選務防疫計畫。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在周五例行記者會上指出，若確診趨勢往下，於九合一選舉前，有機會再調整防疫措施，減少受到影響的人，讓更多人能夠去投票。

面對中選會強硬的態度，侯友宜今上午受訪時表示，選舉是人民基本權利，中央選舉委員會應該在保障人民權利下，鼓勵大家投票。

他表示，現在距選舉還有一段時間，希望中選會參考其他國家針對確診者的投票方式，包含場地布置、動線規劃等，讓人民可以站出來投票。

談到相同議題，黃珊珊亦強調，投票是公民權利，她舉例，今年指考也開放確診者應考，因此中選會應該想辦法補救，而不是直接限制民眾的投票自由。

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