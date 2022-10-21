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台灣本土+37,196／死亡+78　疫情仍在高原期　雖與上周五相比減少23%

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/21 14:33
台灣本土+37,196／死亡+78　疫情仍在高原期　雖與上周五相比減少23%

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增37,265例COVID-19確定病例，分別為37,196例本土個案及69例境外移入；另確診個案中新增78例死亡。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今天新增本土個案37196例，比昨天少一些，與上周五48205例新增數相比，減少23%，疫情往好的方向走，但仍在高原期，民眾還是要遵守相關防疫措施，別掉以輕心。

指揮中心表示，今日新增之37,196例本土病例，為16,835例男性、20,339例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(6,861例)，臺中市(5,006例)，高雄市(4,370例)，桃園市(3,668例)，臺北市(3,489例)，臺南市(3,108例)。

指揮中心指出，今日新增78例本土病例死亡個案，為54例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、74例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至10月18日，死亡日期介於10月10日至10月18日。

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指揮中心說明，今日新增69例境外移入個案中，為35例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自新加坡及香港(各2例)，日本、土耳其、韓國、泰國、印尼、德國及馬來西亞(各1例)移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月20日至10月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,379,205例確診，分別為35,963例境外移入、7,343,188例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,206例COVID-19死亡病例，其中12,189例本土，另17例為境外移入。

台灣本土+37,196／死亡+78　疫情仍在高原期　雖與上周五相比減少23%
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更新時間 : 2022-10-21 15:14 GMT+08:00

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