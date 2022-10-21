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撞臉Red Velvet成員Irene　南韓巨資打造觀光代言人疑涉侵犯肖像權

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/21 13:53
韓國觀光公社創造的虛擬人物（左）被指與南韓女團Red Velvet成員Irene（右）極為相似（圖／截自IG @renebaebae &a...

韓國觀光公社創造的虛擬人物（左）被指與南韓女團Red Velvet成員Irene（右）極為相似（圖／截自IG @renebaebae &a...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）虛擬人物近年在南韓十分熱門，許多大公司都選擇虛擬人物擔任代言人，韓國觀光公社宣傳大使就是虛擬人物－Lizzie Yeo。然而，最近指該虛擬人物遭指控，長相竟與南韓女團Red Velvet的Irene近乎一樣。

Lizzie Yeo為韓國觀光公社耗資7億8千萬韓元（約195萬台幣）的製作費及行銷費所製作出的虛擬人物，今年7月被委任為名譽宣傳大使，甚至開設了社群媒體帳號，但許多人認為她的外貌與Red Velvet的Irene長得極為相似。南韓共同民主黨議員李炳勳（音譯）也表示，在19日進行的文化體育觀光委員會觀光公社國政監察中，也發現到了這個問題，雖然嘗試引進AI虛擬人物很好，但存在著侵犯肖像權的問題。

另外，Lizzie Yeo的Instagram帳號追蹤人數在短時間內就增加至1萬5千人，其中包含了許多行銷公司所購買的假帳號，因此行銷策略不當的問題亦遭詬病，觀光公社目前也刪除了8,000多個追蹤帳號。

觀光公社副社長申尚容（音譯）回應，當初製作Lizzie時並沒有以特定人物為模特，因此沒有另外簽訂肖像權合約，另外關於假帳追蹤者的問題，也會盡到責任，清除假帳號，並對行銷代理公司採取法律措施。

至於Irene的方面，目前所屬經紀公司SM娛樂尚未置評。

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虛擬人物
redvelvet
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2022/07/27 12:15

更新時間 : 2022-10-21 15:14 GMT+08:00

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