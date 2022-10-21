台灣九合一大選•六都候選人號次出爐　台北市長參選爆炸多達12人

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）九合一大選將至，今天(10/21) 舉行候選人號次抽籤，台北市長部分，民進黨陳時中12號、國民黨蔣萬安6號、無黨籍黃珊珊8號。

台北市長12人參選

國民黨市長參選人蔣萬安最早到台北市選委會，民進黨市長參選人陳時中接續抵達、無黨籍市長參選人黃珊珊後續到場。三人抽籤次序分別為第2、第3、第7。

陳時中抽到12號，黃珊珊抽中8號，蔣萬安抽出6號。

本次共12人競逐台北市長，還包含1號張家豪、2號王文娟、3號鄭匡宇、4號黃聖峰、5號童文薰、7號蘇煥智、9號施奉先、10號唐新民、11號謝立康。

議員部分則依照選區抽籤，共117人。

新北市長候選人號次

新北市長候選人號次抽籤今天上午舉行，民進黨參選人林佳龍幕僚代抽到1號後說，新北一定贏；尋求連任的新北市長侯友宜為2號，代抽的政治實習生喊「侯我為你，侯侯做代誌」。

新北市第4屆市長、議員選舉候選人姓名號次抽籤上午在新北市選舉委員會3樓禮堂登場，林佳龍委託競選辦公室執行總幹事何博文代為抽籤，侯友宜則由選舉辦公室政治實習生陳皓寧代抽。

何博文抽到1號後，林佳龍陣營其他人在等候區激動喊出「水啦」！何博文隨後拿著1號籤表大喊：「新北一定贏，林佳龍凍蒜！」展現氣勢。

何博文後來在1樓接受媒體聯訪時表示，今天抽到1號，會帶著戒慎恐懼與樂觀進取的必勝決心繼續努力，林佳龍陣營不管是登記抽籤或政見發表都以最高規格回應民意，面對民意持續抱著謙卑謹慎心情，因為這是場非常神聖的選舉。

何博文說，讓侯友宜直接當總統參選人，不要浪費納稅人的錢，票投林佳龍，林佳龍承諾做好做滿，「票投1號，市長選1次，不用補選第2次」，懇請大家一起讓新北大翻新，新北一定贏。

另一方面，侯友宜陣營政治實習生陳皓寧抽到2號後以台語喊「侯我為你，侯侯做代誌」（讓我為你，好好做事情），其他政治實習生也在等候區喊相同口號。

侯友宜選舉辦公室隨後發布新聞稿，發言人陳柏翰表示，今天侯友宜有市政行程，因此交由選辦政治實習生負責抽籤，這也是延續登記參選時的做法，讓年輕人有機會直接參與選舉事務。

陳柏翰說，這屆選舉侯友宜抽到2號，侯友宜及團隊將繼續與市民共同打拚；侯友宜強調，不管什麼號碼都是好數字，會與所有志同道合的參選人一起努力，帶給市民朋友「健康、快樂、有希望」，一起推動新北市正向改變，讓新北市變得更好。

桃園市長候選人號次

桃園市選舉委員會今天進行桃園市長候選人姓名號次抽籤。國民黨桃園市長參選人張善政抽出1號、高喊「善政一定贏」；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬抽出3號、象徵「市民有靠山」。

桃園市選舉委員會上午8時30分進行桃園市長候選人姓名號次抽籤，鄭運鵬第一個上台，抽出3號時手比3，高喊「運鵬當市長，市民有靠山」，隨後民眾黨桃園市長參選人賴香伶上台，抽出2號。

張善政則抽出1號，開心比讚喊出「桃園第一名，善政一定贏」；無黨籍桃園市長參選人鄭寶清自知將是4號，抽出號次時開玩笑說5號，隨後表示「四平八穩，跟著寶清走、創造好生活」。

鄭運鵬表示，抽到3號，代表桃園未來的黃金8年，他會照顧市民，讓市民有靠山、市政有靠山，在桃園投資的企業也通通有靠山。

張善政則說，他以誠摯、為桃園服務的心來抽籤，感謝老天幫忙，抽到支持者們最期待的號碼1號，代表桃園在他心裡永遠是第一名的城市，而且他這次一定會當選。

賴香伶表示，2號是勝利的手勢，桃園需要勇敢發聲、清廉勤政的香伶來改變桃園，2號代表「二話不說，勇敢發聲」；她也說，會送交政策辯論書給對手，希望他們3天內能回覆。

鄭寶清則說，4加4等於8，抽到4號，希望能四平八穩，市民跟著寶清走，創造桃園好生活。

台中市長候選人號次

台中市長候選人號次抽籤今天登場，爭取連任的台中市長盧秀燕委託國民黨立委楊瓊瓔代抽抽中3號，民進黨蔡其昌抽中2號。

九合一選舉11月26日舉行，台中市選委會今天在豐樂公園活動中心舉辦台中市長候選人號次抽籤。抽籤順序依照參選人登記先後進行，蔡其昌抽中了2號，盧秀燕則由楊瓊瓔代抽，號次為3號。另名無黨籍參選人陳美妃因未在時間內趕到，由主辦單位代抽，號次為1號。

蔡其昌在民進黨立委黃國書、莊競程、張廖萬堅、何欣純陪同下前往抽籤，蔡其昌接受媒體聯訪表示，「2號蔡其昌，台中向前衝」，抽到的號碼就是勝選的號碼，有心把事情做好就一定會贏，他將選民放在心上，選民的心就是他的吉祥物。

楊瓊瓔接受媒體聯訪指出，盧秀燕以市政優先，所以由她代替抽籤，盧秀燕認為任何一個號碼都很好，這次也和上次競選一樣抽中幸運的3號，「3號，選盧秀燕最好」。

陳美妃因未在時間內趕到抽籤現場，由主辦單位代抽，號次為1號，她受訪指出，「1號，一定當選」，她要和市民一飛沖天，呼籲選民「放下藍綠、與我同行」。

台南市長候選人號次

台南市選委會今天舉行市長選舉候選人號次抽籤，無黨籍參選人許忠信抽到1號，林義豐2號、國民黨謝龍介委由代表抽到3號、無黨籍吳炳輝4號、民進黨黃偉哲委由代表抽到5號。

首先上台抽籤的是許忠信，他在抽到1號後喊出「一馬當先」口號，接受媒體聯訪表示，抽到1號是老天爺的眷顧，也是代表他一人登記參選、一馬當先、雖千萬人吾往矣的精神，台南市現在的經濟困境需要他這個財經法教授來為市民一肩扛起。

黃偉哲委託台南青農陳正明代為抽籤，抽到5號後馬上拿出「選5號台南5夠讚」的標語，現場還有來自科技界、文創工作者、觀光商圈等台南青年代表陪同，陳正明說，今年選舉不只決定誰當市長或議員，也決定18歲青年能否投票參與政治，每一個公民都應把握自己的權益。

謝龍介委由競選團隊幹部代表抽到3號，隨後競選團隊在場外集結，拿出「30年投一次輪替，台南值得更好」等標語，高喊當選口號。

無黨籍參選人吳炳輝抽到4號，吳炳輝說，希望市府施政與相關建設都能符合台南市民需求，這次選舉事事如意、事事平安，台南可以成為六都第一名。

最後抽籤的林義豐拿到2號，當場開心比出代表勝利的「V」字手勢，林義豐表示，「虧雞福來爹」林義豐會讓台南幸福加乘、台南大勝利，台南市政需要企業家帶來改變才能更有效率，他將在11月25日舉辦「瘋狂星期五國際音樂節」，邀請亞洲百大DJ參與電音趴，歡迎大家前往熱鬧一下。

高雄市長候選人號次

今天舉行高雄市長候選人號次抽籤，民進黨陳其邁和國民黨柯志恩罕見同台，陳其邁抽到4號，國民黨柯志恩3號、無黨籍鄭宇翔1號、曾尹儷2號。

國民黨高雄市長參選人柯志恩和爭取連任的高雄市長陳其邁，上午8時50分許先後在黨籍市議員和支持者陪同下前往文化中心進行號次抽籤，兩人罕見當眾同台寒暄數句。

陳其邁抽到4號時，支持者馬上喊出「再拚四年，高雄起飛！」口號，盼市民持續給予支持，讓他有機會再拚4年，讓高雄可以起飛。柯志恩抽中3號時，她則馬上比出「OK」手勢。兩人隨後在會場外陸續進行媒體聯訪，之後馬不停蹄進行車隊掃街。

(以上資料來源: 中央社)

高雄市長參選人號次抽籤21日舉行，民進黨參選人陳其邁（前左）和國民黨參選人柯志恩（前右）罕見同台，兩人握手致意。中央社