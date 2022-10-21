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美味減糖！香港精品級甜點Smile Froyo插旗台北　主打12款低負擔優格霜淇淋及戚風蛋糕

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/10/21 11:34
Smile Froyo插旗中山區。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

Smile Froyo插旗中山區。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)自香港引進的精品級優格霜淇淋品牌Smile Froyo，台灣首店插旗台北中山區，歷時半年試營運自即日起正式開幕，台灣品項減糖更健康，除了優格霜淇淋外，還有戚風蛋糕。

Smile Froyo於2010年在香港成立，港創辦人關琬潼（Shadow Kwan）表示，成立初心很簡單，就是希望消費者在品嚐後，可被微笑渲染，「當時我就在想，什麼甜點是低負擔且賞心悅目，又可以令人感受到歡樂的氣氛，優格霜淇淋就是最理想的選擇。」

耗時300多天，台灣首店由視覺錘品牌顧問操刀打造時尚極簡的場域，選用馬卡龍色系的窗戶搭配店內大理石櫃台十分有質感，點餐部分因考量疫情，採用電子點餐，台灣團隊擁有法式甜點的背景，材料也幾乎都從國外進口。

美味減糖！香港精品級甜點Smile Froyo插旗台北　主打12款低負擔優格霜淇淋及戚風蛋糕
Smile Froyo好吃又好拍，圖為巧克力情人及娜娜小姐。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

美味減糖！香港精品級甜點Smile Froyo插旗台北　主打12款低負擔優格霜淇淋及戚風蛋糕
比利時黑森林戚風蛋糕及蜂蜜焦糖脆脆。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

Smile Froyo一共推出12種口味優格霜淇淋，主打『粉彩花園The Garden』將桂花凍、蛋白脆以及自製脆粒餅乾以層次的形式融入優格霜淇淋內，並運用酥脆的手工法國酥網與莓果爆炸棒點綴，品嚐時彷彿置身於粉彩花園中 ; 『香草天空Vanilla Sky』則是運用深受大眾喜歡的香草口味做發想，並將新鮮芒果、進口藍莓和自製脆粒餅乾融入優格基底，再淋上法國香草醬，佐以香草風味的杏仁脆片做為裝飾; 『水果格格Fruity Fruity』精選最鮮美的水果包含草莓羅勒雪酪、新鮮芒果、進口莓果和時令水果，灑上日本柚子淋醬; 『黑莓甜心Black Sweeties』靈感源於亞洲人喜愛的黑芝麻、西谷米、椰奶凍和黑糖組合，香脆的蛋白脆對比西谷米的軟綿口感，令層次更為豐富，並以粉紅色覆盆子馬卡龍對比其它原料的色系，整體造型更為驚豔。

此外，同步推出夾心戚風蛋糕，『零脂優格莓果Smile Fruity Yogurt』使用優格霜淇，選用義大利頂級優格和北海道中澤鮮奶油，搭配新鮮草莓紅醋栗，綴上玫瑰花瓣，品嚐低負擔且外型雅致的戚風蛋糕 ; 『蜂蜜焦糖脆脆My Honey』則選用法國鮮奶油、 日本四葉鮮奶，並將德國香草莢醬、台灣百花蜂蜜融入蛋糕內餡，沁入手工焦糖淋醬;『昭和白玉芝麻Ms. Sesame』選用日本九鬼芝麻和純正糯米，並以法國鮮奶油和日本昭和麵粉做為基底; 『格雷伯爵茶園Earl Grey Garden』則是瀰漫著唐寧伯爵茶味的戚風蛋糕，以英倫伯爵卡士達做為基底，搭配柑橘果乾和法國巧克力。

優格霜淇淋一支售價新台幣$280至$330元不等；戚風蛋糕自$580至$680不等。

店家資訊

地址： 南京西路25巷18-3號​1F（捷運中山站4號出口）
臉書： https://www.facebook.com/SmileFroyo
Instagram：https://www.instagram.com/smilefroyo/
營業時間：週三至週四 13:30-18:00 ; 19:00-21:00 ; 週五至週日13:00-18:00 ; 19:00-21:30
現場透過Kisok和QR Code購買全品項
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