麥卡倫年份最高The Reach 81台灣首次亮相　全台只有三瓶要價百萬

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)麥卡倫The Reach 81年是品牌至今年份最高的威士忌，僅取自單一雪莉橡木桶，據悉，單瓶建議售價新台幣350萬元，台灣只分配到三瓶。

The Reach 81釀造於二次世界大戰時期，當時的酒廠負責人是前董事長與執行長Allan Shiach的祖父，The Reach是麥卡倫營業200年來首次因戰爭被迫休業前，最後一批裝桶的威士忌，經過81年沉靜，麥卡倫第一位女性釀酒大師Kirsteen Campbell決定公開與世界分享這款珍稀威士忌。

麥卡倫於20日信義遠百品牌櫃位舉辦記者會，The Reach 81也首次於台灣公開亮相，愛丁頓集團北亞太區董事總經理David Pattison及品牌大使林心如等出席，一起替《麥卡倫時代迴廊特展》特展揭幕，共分四大展區，並可在現場小酌。



The Reach 81首次於台灣亮相。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



林心如。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

熱門電視影集《華燈初上》的製作人兼女主角林心如入圍今年金鐘獎，將角逐視后寶座，她透露自己是麥卡倫的大粉絲，平常都自己在家喝喝威士忌，因此會選擇喝比較好年份比較高的酒款，像是麥卡倫18年以上，都是純飲不加冰塊不然很浪費。

林心如說，在機場一定會買麥卡倫來陪伴她出差或遊玩，無論是自己獨處時間或是跟好友一起都需要，「許多烈酒靠近聞都有，但麥卡倫聞的到醇厚麥香，喝下去有溫順感，帶有溫暖的風味。」

值得一提的是，The Reach 81陳列座由國際知名雕塑家Saskia Robinson打造，三隻銅鑄手臂托著酒款，分別代表著推動麥卡倫《The Reach 81年》的三個世代：1940年代的莊園與酒廠工人、1980年代麥卡倫董事總經理Allan Shiach以及麥卡倫現任釀酒大師Kirsteen Campbell。

特展自即日起至11月15日在遠東百貨信義A13一樓限時登場。

一起來看看展區介紹吧！

步入特展展區彷彿霎時穿越時空，邁進麥卡倫莊園的故事場景。釀造於二次世界大戰時期的《The Reach 81年》，其風味最能充分體現出麥卡倫的悠久歷史。走過彷如黃金酒液灑落的光簾走廊，第一展區首先介紹1940年代麥卡倫莊園工人的生活點滴，了解到麥卡倫200年來對經典工藝是如何地堅守不移，同時更不斷挑戰自我、研發創新酒款。

接著就必須認識到引領麥卡倫創意的核心人物，前董事長與執行長Allan Shiach的故事，其祖父亦是《The Reach 81年》填裝入桶時的酒廠負責人。至於想知道是誰運用其選桶專業，拍板決定公開與世界分享這款珍稀威士忌《The Reach 81年》，必定要認識麥卡倫第一位女性釀酒大師Kirsteen Campbell的事蹟。

國際知名雕塑家Saskia Robinson以《The Reach 81年》的故事為靈感創作，打造以三隻銅鑄手臂為主題的陳列座，穩穩托起充滿藝術價值的熱鑄玻璃酒瓶，青銅雕塑的金屬光澤，與威士忌的深琥珀酒色形成鮮明對比。



特展酒單。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)