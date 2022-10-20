快訊！英國首相特拉斯宣布辭職 真成「最短命首相」上任僅45天

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）9月5日剛任職英國首相的特拉斯（Liz Truss）在上任45天後，於今（20日）宣布辭職，成為史上最短命首相，她也表示接位者將在一週內選出，人選包含前財政大臣蘇納克、前貿易政策國務大臣摩丹特，和英國新任財政大臣杭特。

特拉斯上任一個月以來，提出規模450億英鎊（480億美元）的減稅方案，使得英國經濟政策大亂，甚至引起國際貨幣基金（IMF）警告，而特拉斯日前才在水力壓裂開採油氣一事的投票案上，誓言要對棄權或不按黨意投票的保守黨議員給予紀律懲處，不料今天卻宣布辭去首相大位。

特拉斯的減稅政策內容包括取消頂尖所得者的最高所得稅率、調降基本所得稅率、取消調升企業稅率的計畫，還要花600億英鎊，補貼一般家庭和企業今年冬季的能源成本。特拉斯主張，這項計畫能催動成長、抵禦衰退，並且擺脫過去十年來的不佳表現，而拉抬成長所增加的稅收，也能確保舉債受控。

然而這項主張卻令經濟學者和各方投資人直搖頭，也立即遭到國際貨幣基金（IMF）的警告、英國政府債券遭到拋售、英鎊匯率跌落低谷，智庫Resolution基金會估算，英國將須舉債近5000億美元，同時英國最富有的5%人口為主要受惠者。

特拉斯最終在上任45天後閃電辭職，而綜合外媒報導，究竟誰會接任首相一位，特拉斯說將在一週內選出一位新的領導者，現在黨內熱門討論人選包含之前被特拉斯擊敗的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、前貿易政策國務大臣摩丹特（Penny Mordaunt）和英國新任財政大臣杭特（Jeremy Hunt）。