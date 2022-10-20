秋季7種病毒齊發中！交替感染引台灣校園病假潮 各症狀一次看

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）兒科醫師王韋力日前於Facebook發文，表示近期台灣各種病毒齊發，包含流感病毒、副流感病毒、呼吸融合病毒、腺病毒、鼻病毒、新冠病毒，偶爾還有黴漿菌，讓校園引起一波病假潮，兒童來看診直呼班上都沒人，令他直呼「全班都沒人感冒的，我不信！」

王韋力貼文表示，日前一名學童來看診，對他說「醫生叔叔，我跟你說喔～我們班啊～同學都不見了！」班上30幾個同學，發燒的發燒、咳嗽的咳嗽，全班只剩7個同學上課，一問之下，才知道不是因為確診新冠肺炎隔離，而是各種病毒輪流交替感染，學童表示教室只剩7個人，「老師都快變白雪公主了。」

關於這7種病毒，許多症狀上非常相似，根據各健康醫療網站、醫師及政府衛生防護中心，以上病毒感染後的症狀如下列內文描述。

流感病毒

潛伏期為1至4天。症狀包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡；最常見併發症為肺炎，其他還可能併發中耳炎、鼻竇炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎等。

和一般感冒相比，流感容易出現明顯的頭痛發熱、倦怠、肌肉酸痛等，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，約需1- 2週甚至數週才能完全恢復，而且容易引發併發症，甚至導致死亡。

主要藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染方式，將病毒傳播給周圍的人。

呼吸融合病毒

潛伏期約為2至8天。呼吸道融合病毒（RSV）好發在秋冬季，是造成嬰幼兒細支氣管炎最常見原因。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，呼吸道融合病毒是單股的RNA病毒，初期症狀與感冒類似，包括發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促、餵食困難、肺部痰液增加，或是呼吸時會聽到「咻咻咻」的喘鳴聲。

這種病毒對於嬰幼兒來說也十分危險，邱政洵說，嬰幼兒呼吸道相對狹小，因此易因為增多的痰液，造成小氣道阻塞，而發生呼吸急促、呼吸窘迫。

此病毒主要藉由飛沫或接觸傳染，會在人類呼吸道細胞繁殖並破壞，造成發炎反應，使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。

副流感病毒

潛伏期2至7天。副流感病毒是常見引致上呼吸道感染的病毒，特別是幼童較易受感染。症狀包含發燒、咳嗽、聲音沙啞、鎖喉。一個 NRA 有套膜的病毒，主要分成四個血清型，人類比較容易感染第一型、第二型會引起哮吼，第三型影響年齡較小的幼童與支氣管炎和肺炎相關。

副流感病毒是透過接觸受感染人士的呼吸道 分泌物，或接觸受污染的物件表面及物件而傳播。

腺病毒

潛伏期為2至14天。腺病毒是一種主要引致呼吸系統感染的病毒。病徵包括咳嗽、流鼻水、喉 嚨痛、發燒等。有些類型也可導致腸胃炎、眼睛發炎（俗稱紅眼症 ）及紅疹。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

腺病毒主要透過飛沫（如咳嗽或打噴嚏）、直接接觸患者的口鼻分泌物（例如與患者握手，或接觸受污染的物件表面），或進食受污染的食物或食水傳播；及可於學校及醫院等院舍內引致急性呼吸道及眼睛感染的爆發。

鼻病毒

根據小兒專科醫師彭聖勇，鼻病毒是造成孩童一般呼吸道感染，俗稱傷風感冒的最常見病毒源，也是造成氣喘發作的病毒群中很重要的病因。鼻病毒除了會發燒、流鼻水、鼻塞、咳嗽外，依照彭聖勇經驗，每年3至5月很多孩童發燒1至2天，接下來持續流鼻水，鼻涕引起的急性鼻炎症狀，大多是鼻病毒引起。另外本身有氣喘的病人，若外加感染鼻病毒，可能有50至80%病人因此會加重氣喘發作嚴重性。

彭聖勇說，鼻病毒適合的體溫約33度C，故它喜歡在鼻腔黏膜的溫度寄生然後複製病毒，進入鼻腔後約12小時病人開始出現感冒症狀，接下來它會攻擊其他上呼吸道器官，如咽、喉、氣管、肺部，到了第2至3天感冒症狀最厲害，整個病程約7至14天不等。

黴漿菌

潛伏期約10至14天。黴漿菌肺炎感染最好發的年齡是5至15歲，可以從毫無症狀，到上呼吸道感染、咽炎、肺炎甚至全身其他器官的感染。病童剛開始會感覺到全身疲倦無力、頭痛、咽喉痛及輕微發燒，接著2至4天會出現乾咳。

年齡越小的病童症狀越輕微，反而是年齡較大的學齡兒童或是青少年，症狀反而較明顯且嚴重；接著病童可能會有陣發性的咳嗽甚至有痰。除此之外，還可以引起其他的併發症如中耳炎、頸部淋巴腺炎、扁桃腺炎，甚至可以引起身體重要器官如中樞神經、心臟、肝臟、腸胃道、血液、肌肉及關節病變。

黴漿菌肺炎以唾液飛沫和鼻腔分泌物經由親密接觸傳染，很容易傳染，時常出現一人感染全班中標的狀況，而感染後沒有免疫保護能力，之後還可能發生重覆感染。

針對以上多種病毒造成的傳染，醫師統一建議一定要戴口罩、勤洗手，若是有染病的話，也麻煩在家休息，不要去上班或上課，而且打噴嚏的時候一定要掩住口鼻，並把沾滿鼻涕、痰液的衛生紙馬上丟棄。