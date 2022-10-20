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中共外交官鄭曦原認駐英領事館向港人施暴 稱：這是我的責任

記者追問「職責是去拉他的頭髮？」鄭曦原回應「是啊！」他補充說，他在維護中國及其人民的尊嚴，並指「任何外交官」在這種情況下都會這樣做。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/20 19:39
中國外交官鄭曦原（左）涉嫌於中共駐曼徹斯特總領事館外，對和平抗議的香港人鮑伯(Bob Chan；右)施暴。（圖/截圖自Twitter；台灣...

中國外交官鄭曦原（左）涉嫌於中共駐曼徹斯特總領事館外，對和平抗議的香港人鮑伯(Bob Chan；右)施暴。（圖/截圖自Twitter；台灣...

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）涉嫌於中共駐曼徹斯特總領事館外，對和平抗議的香港人施暴的中國外交官鄭曦原，今（20日）受訪時表示，自己之所以打人是「出於職責」並說「我相信任何外交官在這種情況下都會這麼做。」並指控港人「侮辱中國及其領導人。」

來自香港的示威者16日於中共駐曼徹斯特總領事館外持橫幅與海報抗議，表示對習近平及中國二十大的不滿，其中一名港人鮑伯（Bob Chan）卻遭多名人士從四面八方毆打，他不只被拉扯頭髮，還差點被拖入館內，影片曝光後，其中一名施暴者被認出是中國外交官鄭曦原，經媒體追問，鄭曦原起初否認動粗，後來卻強調打人是他的職責。

根據英國媒體《天空新聞台》（Sky News），鄭曦原接受訪問，說明當天的狀況。他一開始拒絕承認打人，聲稱「我沒有打人，我的人也沒有去打人。是那些所謂的示威者在打我們。」

然而，當《天空新聞台》記者詢問的現場的一張照片，當中明顯可以看到鄭曦原出手拉扯鮑伯的頭髮，鄭曦原似乎又承認自己參與其中，改口表示「那個人（指鮑伯）污辱我的國家，污辱我的領導人，我認為出手是出自職責。」

記者追問「職責是去拉他的頭髮？」鄭曦原回應「是啊！」他補充說，他在維護中國及其人民的尊嚴，並指「任何外交官」在這種情況下都會這樣做。

此次事件發生後，中國外交部迅速為鄭曦原辯護，稱抗議者是非法進入中國領事館的「騷擾者」，會「危害中國外交場所的安全」。

被施暴的鮑伯還原當天情況，表示「我的頭髮被拉扯，我感覺到幾個男人對我拳打腳踢。」「直到一名警察將他從領事館大門拉出來，攻擊才停止。」他同時展示了受傷的照片，稱他的頭部、頸部、背部和眼睛周圍都有瘀傷。

他說「我擔心我可能會被當權者壓制住。我擔心我家人的安全。」這也呼應了其他英國香港僑民的擔憂。他繼續說「我很震驚，因為我從沒想過這樣的事情會在英國發生。」他透露，自已很怕「被沈默」。

事件爆發後，也引起英國政界高度關注，許多議員呼籲警方嚴加調查，更認為鄭曦原應被去職，
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