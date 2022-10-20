臺中區農業改良場農業科技研發成果推廣暨開放日活動　「深耕二甲子 躍啟新世代」10/22登場

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報)行政院農業委員會臺中區農業改良場為了展現該場創場120年的農業科技研發與推廣成果，並拉近試驗研究單位與農友、民眾的距離，將於10月22日在場區辦理「深耕二甲子 躍啟新世代」農業科技研發成果推廣暨開放日活動。該活動精心規劃4大區共14項活動，同時為該場經整建煥然一新的5處創新試驗場域進行揭牌。

臺中農改場場長李紅曦今(20)日表示，該場成立於1902年，今年適逢建場120年，為了慶祝百二周年，經規劃12項活動以3主軸加以呈現，包括：「承先啟後的創新研發」、「落地普及的示範推廣」以及「前瞻布局的研討論壇」，自6月1日起至11月1日陸續登場。其中屬於「落地普及的示範推廣」主軸，即將在10月22日上場的第10場重磅級活動「農業科技成果推廣暨開放日」，該場特別以「深耕二甲子、躍起新世代」為主題，規劃「百二區」、「樂活區」、「舞台區」及「展售區」4區共14項活動。當天除了展現該場二甲子繼往開來充沛的農業科技研發與推廣的成果之外，偌大場區另有繽紛玉米田迷宮奇境、食農教育闖關及農特產品與田媽媽產品展售，另外也安排了該場5處創新試驗場域的揭牌，包含「微生物製劑試量產」、「園產品冷鏈」、「農產加工」3個實驗室，以及「米穀碾製包裝廠」及「資材循環作業室」。此外該場育成的第一個鮮食葡萄「台中6號」，將開放給當天到現場的民眾來進行命名票選活動。

各區精彩活動詳述如下：

一、百二區-發現農業二甲子亮點、感受中臺灣生命力：活動包含該場深耕二甲子充沛之農業科技研發與推廣共13項的成果、復古田園風貌景色及該場農產加值打樣中心輔導青農加工打樣產品等展示；此外，農會家政班亦將陳列利用國產雜糧食材創作具穀找味34項的餐點作品。

二、舞台區-展現農產加工好物、體驗農遊幸福：由該場展示製作焦糖爆薏仁並分享好物品嚐，另包括有趣而寓教於樂的百香果汁、葉脈書籤及熱情美人涼拌絲等親子DIY活動。

三、展售區-好逛、農產品好吃又好買：由青農、田媽媽及轄區地方農特產品共91個攤位進行展售。

四、樂活區-fun電暢遊、踏尋在地的美好：進入該場大門右側映入眼簾的即是蹦蹦跳跳親子fun電區，試驗田區則可暢遊玉米迷宮與集滿5個紀念章可領取苗木1株的場區巡禮。此外，亦安排農民學院學員與青農回娘家敘舊與學習充電，另還將開放現場民眾進行該場育成第一個鮮食葡萄「台中6號」的命名票選活動。

臺中農改場進一步說明，該場成立於1902年，走過120年的歲月，由14任場長及無數同仁先後貢獻心力。該場為持續精進農業科技研發動能，並延續該場前輩立下科技興農之石的開創精神，特別運用原有空間加以整建5處創新試驗場域，包括：「微生物製劑試量產」、「園產品冷鏈」、「農產加工」3個實驗室、「米穀碾製包裝廠」及「資材循環作業室」，以深化研究人員量能並擴大農產品的應用與加值效果，該創新試驗場域亦擇定於開放日進行揭牌儀式。

臺中農改場最後表示，透過一年一度的農業科技研發成果推廣暨開放日活動，讓參與的農業界及民眾寓農於樂，展現該場縱深二甲子蓄積的研發能量及創新推廣成果。誠摯邀請10月22日前來親身體驗，熱切邀請您與我們共同度過。

照片由臺中區農業改良場提供

照片由臺中區農業改良場提供

照片由臺中區農業改良場提供