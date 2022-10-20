111學年度市長盃三級棒球錦標賽閉幕式

邁入10週年的新北市111學年度市長盃三級棒球錦 標賽，今(20)日於土城綜合棒壘球場舉行閉幕典禮， 首先由土城國小舞蹈社活潑可愛的舞蹈表演揭開序幕， 典禮上的新北卓越體育人才在地育成銜續計畫宣誓活動掀起另一波高 潮，最後由張明文局長攜手明星球員的簽名球傳承儀式，傳承球藝傳 遞愛，共同為新北市年度棒球盛會畫下句點，大家相約明(2023)年見。

今日的閉幕式特別安排一場別出心裁的簽名球傳承儀式， 小選手們從明星國手與張局長手中接過簽名球， 鼓舞了他們朝向學長的目標大步邁進， 更能堅定地在棒球運動中耕耘努力， 將永不放棄的棒球魂精神傳承下去，成為「臺灣之光」。

「卓越體育人才在地育成四級銜續宣誓」 是閉幕式上的另一個高潮活動，局長張明文攜手U-12世界盃國手 ，有中華隊「全壘打王」之稱的陳瑞鑫、 小馬盃青少棒錦標賽冠軍的「魔鬼終結者」李承諺、奪得U18世界 盃棒球賽亞軍的「最佳外野手」邱鑫、 社團棒球賽獲得最佳投手獎游凱鑫以及教練團和行政團隊， 齊聚投手丘，象徵卓越體育人才在地育成領航計畫正式啟動。

教育局指出，今(2022)年新北市以卓越體育人才在地育成為主軸 ，訂定4年中程「新北市卓越體育人才在地育成領航計畫」， 從優質環境、暢通管道、引進資源、獎勵補助、支持照顧、 專業師資等六大面向，擬定12項策略；2022-2025年預計挹注 12億元經費，讓孩子有更多元選擇、更寬廣的管道。

教育局另表示，新北市提倡棒球運動風氣－國小玩棒球、 國中學棒球、高中練棒球、城市有棒球，奠基新北四級棒球戰力。 今年新北市青少棒隊代表臺灣征戰美國小馬聯盟世界青少棒錦標賽捧 回金盃，奪得隊史第3冠；青棒代表隊也取得國內玉山盃二連霸， 組訓中華代表隊，遠征美國U-18世界盃棒球賽， 以預賽全勝之姿挺進決賽抱回銀盃，新北選手的亮眼表現有目共睹。 今(2022)年12月新北市將持續舉辦新北U-18棒球邀請賽， 期許選手能帶領新北市三級棒球隊揮向國際，以培育更多臺灣之光。

教育局長張明文表示，今(2022)年市長盃賽事分為少棒組、 青少棒組、青棒木、鋁棒組及高中社團組三級5組，共計有35支代 表隊與16校社團參與盛會。賽程從9月5日起陸續展開， 各級球隊臥虎藏龍，比賽高潮迭起。此外， 棒球普及推廣部分也透過暑期育樂營、棒球社團、 週末棒球賽及社團對抗賽等活動，讓學生可以接觸棒球、喜愛棒球， 甚至在棒球運動精進、茁壯，持續校園中散播棒球的種子。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供