馬來西亞籍變性者遭懲　南韓首次認定跨性別者難民身分

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一位馬來西亞籍變性者因在馬來西亞受到迫害，因而向韓國出入境當局申請難民身分認證，於二審中勝訴，這是南韓法院首次以性別認同受到迫害為由認可難民身分。

根據newsis報導，變性者A某是穆斯林，生理上為男性，但從10歲左右開始對自己的性別認同為女性，因而開始化妝、穿女裝。A某有一天在馬來西亞穿著女性服裝參加熟人的婚禮，結果因涉嫌「穿著看起來像女性的衣服」而遭逮捕，被判拘禁7天和罰金。

馬來西亞法律適用「伊斯蘭教法」，伊斯蘭教法包含了對於性少數者（Sexual minority）的制裁，同性間的性行為、男性表現得像女性或女性表現得像男性等行為，皆不被伊斯蘭教法接受，須受到懲罰。

A某在2015年時離開了馬來西亞，並於2017年7月時向南韓出入境當局提出了難民資格申請，但因當時申請遭到拒絕，而引發了行政訴訟。

根據韓聯社報導，一審法院因考慮到A某曾於馬來西亞以跨性別者身分就業，無法判定其是否於當地遭到迫害，故請求遭駁回，但二審法院則認為，A某曾因自己的性別認同而遭受處罰，因此可以認定若其回到馬來西亞，有充分的理由感到恐懼無法受到國家保護，故取消一審判決，並於二審認定其難民身分。