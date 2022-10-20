張榮發基金會4年挹注400萬元　攜手培育新住民子女邁進國際時尚舞台

今(2022)年黎明技術學院服飾設計系大一新鮮人中 ，有15位是新住民子女學生，他們參與新北市首屆「 新住民國際時尚產學攜手培育計畫」， 這項方案源自於新住民二代昂揚培力計畫。 財團法人張榮發基金會有鑑於新住民子女的多元文化潛能，將挹注4 年共400萬元善款，補助學生4年就學費用， 以跨領域探索與文化紮根為基礎，培育未來頂尖國際時尚人才。

教育局表示，新北市新住民二代昂揚1.0計畫自2015年首創， 目前已發展為2.0計畫，迄今已選送216名學生出國文化體驗及 企業見習實習，近2年約400名高中職生參加線上培力營隊， 拓展學生國際視野，蓄積職涯專業。在樂學一條龍的政策下， 更將服務的教育階段由高中職延伸至大學，設立全國首創的「 新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，以國際視野、國際優勢、 國際就業、專業技能、產業鏈結等五大面向， 作為新住民人才培育的藍圖。

張榮發基金會長期關注社會慈善事業，秉持創辦人的社會回饋精神， 看好新住民子女雙語言及跨文化的發展潛力， 挹注善款讓今年入學的新住民子女新生享有4年免學費， 未來能有所成就，回饋社會並延續這份善心。 張榮發基金會執行長鍾德美表示， 基金會長期關懷並支持具有潛質學生就學， 為了讓新住民子女擁有一技之長及無經濟顧慮向學， 鏈結新北市教育局與黎明技術學院教育資源， 為學生打造時尚設計舞台。

參與此計畫的黎明技術學院校長林明芳表示， 新住民子女從小浸潤在雙語言及跨文化的家庭環境， 比起一般學生更能掌握國際語彙。 這個計畫結合張榮發基金會的挹注， 及財團法人紡織綜合研究所的支援，強化產學合作， 公私協力幫助孩子逐夢，翻轉孩子未來的競爭力。

新住民國際時尚產學攜手培育計畫首屆新生施弘琪的爸爸來自緬甸， 踏入時尚圈的第一個任務，就是擔任由新北市教育局主辦的2022 鬥艷時尚伸展台--「國際創意造型設計組」模特兒。她表示， 服裝和妝容並融，才能搭配出整體的造型及時尚的品味， 在大學學習歷程是一種嶄新的體驗和感受，希望經過未來4年的洗禮 ，能了解時尚產業的發展。另一位參與計畫的學生顏慈恩表示， 身為越南子女的她，能跟隊友一起規劃主題參加鬥艷比賽， 看著創意從無到有成形，心中湧起滿滿的成就感，期望未來4年能秉 持對時尚的熱愛興趣，來日朝著國際舞台前進。

教育局長張明文表示，為落實新北市2030新住民十年願景-樂學 、樂業一條龍政策，規劃從高中職延伸至大學的職涯發展， 兼顧升學與就業，全國首創產官學民共同啟動新住民國際時尚產學攜 手培育計畫，連結產業及民間資源，期望學生深化自身優勢， 提升對職場的適應力及國際競爭力，成為國際時尚產學人才，勇於迎 向未來的挑戰。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供