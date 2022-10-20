張榮發基金會4年挹注400萬元　攜手培育新住民子女邁進國際時尚舞台

今(2022)年黎明技術學院服飾設計系大一新鮮人中，有15位是新住民子女學生，他們參與新北市首屆「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，這項方案源自於新住民二代昂揚培力計畫。財團法人張榮發基金會有鑑於新住民子女的多元文化潛能，將挹注4年共400萬元善款，補助學生4年就學費用，以跨領域探索與文化紮根為基礎，培育未來頂尖國際時尚人才。
教育局表示，新北市新住民二代昂揚1.0計畫自2015年首創，目前已發展為2.0計畫，迄今已選送216名學生出國文化體驗及企業見習實習，近2年約400名高中職生參加線上培力營隊，拓展學生國際視野，蓄積職涯專業。在樂學一條龍的政策下，更將服務的教育階段由高中職延伸至大學，設立全國首創的「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，以國際視野、國際優勢、國際就業、專業技能、產業鏈結等五大面向，作為新住民人才培育的藍圖。
張榮發基金會長期關注社會慈善事業，秉持創辦人的社會回饋精神，看好新住民子女雙語言及跨文化的發展潛力，挹注善款讓今年入學的新住民子女新生享有4年免學費，未來能有所成就，回饋社會並延續這份善心。張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會長期關懷並支持具有潛質學生就學，為了讓新住民子女擁有一技之長及無經濟顧慮向學，鏈結新北市教育局與黎明技術學院教育資源，為學生打造時尚設計舞台。
參與此計畫的黎明技術學院校長林明芳表示，新住民子女從小浸潤在雙語言及跨文化的家庭環境，比起一般學生更能掌握國際語彙。這個計畫結合張榮發基金會的挹注，及財團法人紡織綜合研究所的支援，強化產學合作，公私協力幫助孩子逐夢，翻轉孩子未來的競爭力。
新住民國際時尚產學攜手培育計畫首屆新生施弘琪的爸爸來自緬甸，踏入時尚圈的第一個任務，就是擔任由新北市教育局主辦的2022鬥艷時尚伸展台--「國際創意造型設計組」模特兒。她表示，服裝和妝容並融，才能搭配出整體的造型及時尚的品味，在大學學習歷程是一種嶄新的體驗和感受，希望經過未來4年的洗禮，能了解時尚產業的發展。另一位參與計畫的學生顏慈恩表示，身為越南子女的她，能跟隊友一起規劃主題參加鬥艷比賽，看著創意從無到有成形，心中湧起滿滿的成就感，期望未來4年能秉持對時尚的熱愛興趣，來日朝著國際舞台前進。
教育局長張明文表示，為落實新北市2030新住民十年願景-樂學、樂業一條龍政策，規劃從高中職延伸至大學的職涯發展，兼顧升學與就業，全國首創產官學民共同啟動新住民國際時尚產學攜手培育計畫，連結產業及民間資源，期望學生深化自身優勢，提升對職場的適應力及國際競爭力，成為國際時尚產學人才，勇於迎向未來的挑戰。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供