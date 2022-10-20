北富銀通過ISO 20000認證　資訊治理備受國際肯定

台北富邦銀行正式通過國際最具公信力之標準制定機構「 英國標準協會（The British Standards Institution,BSI）」審核，取得「 資訊服務管理系統ISO 20000-1：2018」認證，18日由英國標準協會東北亞區 總經理蒲樹盛親自授證， 對北富銀專業的資訊治理架構及穩定優異的數位服務品質表達高度肯 定。

面臨數位化時代，企業為滿足多元的市場需求， 需要持續運用新興科技以強化服務競爭力， 同步也需要建置更完備的資訊服務管理機制以確保服務品質、 效率及穩定性。

北富銀資訊長張志清表示，ISO 20000為目前全球最受認可之資訊管理標準， 經由國際獨立第三方驗證機構實審驗證， 可客觀檢核銀行資訊系統是否正常運作、 能否持續提升服務品質之有效性， 進而實現系統穩定運行及優化使用體驗等長期目標。 這次北富銀順利通過英國標準協會審核， 不僅代表既有資訊服務管理體系均符合國際標準， 更體現北富銀不斷精進的資訊管理體系及維運能力獲得國際認可， 該行將時時刻刻持續提升客戶體驗，維繫客戶的長期安心信賴。

北富銀自2021年起導入ISO 20000標準， 將資訊服務生命週期管理策略植入組織營運流程中，全新打造19項 資訊服務管理流程規範，建置完整的資訊服務目錄，同時針對存匯、 授信及數位金融業務發展出68項資訊服務水準量化指標， 可具體衡量資訊服務品質並強化系統問題偵查與修復效率。此外， 北富銀在導入ISO 20000標準時，也特別加強與既有之資訊安全ISO 27001及營運持續ISO 22301管理機制的整合， 讓資訊服務既能擁有即時回應市場需求的彈性， 也保持了系統服務的穩定和持續性，有效提升金融管理效率。

近年來台灣金融業之科技投資持續成長， 據金管會委託金融總會調查，2021年國內金融業投入金融科技發 展總金額約新台幣159億元，2022年預估投入金額約新台幣3 12億元，顯見金融業對金融科技的重視度持續提升。 身為數位金融領航者，北富銀長期推動資訊服務升級， 增進資訊服務的持續性及資安管理強度， 並積極結合新興科技開發多元創新應用， 為客戶創造便捷安心的服務感受，榮獲2022《財資雜誌》 最佳數位升級獎及最佳新興數位科技專案獎、《國際商業雜誌》 最具創新性開源軟體管理和網路安全監控等多項國際資訊服務獎項。 未來，北富銀會繼續朝金融創新邁進， 提供民眾更具溫度而安全的金融體驗。