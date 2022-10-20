新北漁管處攜手海洋議題專家鼻頭漁港開講

新北市瑞芳區的鼻頭漁港風景優美，但因港型及潮水， 受流入海漂垃圾匯集於漁港角落，因此新北市漁業處近期透過舉辦座 談會號召當地商家、里民，結合民間力量成立「Power鼻頭志工 隊」，組織原來自發性動員的里民店家，加強維護港區清潔， 以凝聚在地向心力，更延請海洋議題專家「黃小莫」， 到鼻頭漁港進行海洋教育，使志工隊實踐淨港愛港行動之餘， 更提升自身海洋環境永續知識。

「Power鼻頭志工隊」成立後， 不僅使原來自發性動員的里民店家共同愛港淨港， 更促進地方居民主動投入地方公共事務， 同時市府投入經費攜手瑞芳區漁會一同清運海漂垃圾， 共同營造一個優質的漁港環境。 今(2022)年市府為加深志工對海洋議題的認識， 促進海洋環境永續知識的科學普及化，特別邀請海洋議題作家「 黃小莫」走訪鼻頭漁港，為當地志工們講座授課。 黃小莫從事記者工作超過十年，長期關注永續旅遊、 環境保護等議題，近年結合海洋環境議題與海洋旅遊推廣， 報導專欄遍布各大媒體，且受學校、 政府或企業邀請演講分享永續旅遊、海洋保育主題等演講近百場， 同時她除了是台版藍色星球《海洋台灣：大藍國土紀實》的作者， 也是知名線上課程《與海共生的必修課:設計屬於你的愛海生活》 的授課講師。

此次邀請黃小莫來向志工隊授課，主講「看見台灣海洋的美麗與哀愁 ~自己的海洋自己守護」，分享因應氣候變遷、 人為發展的干擾與破壞，能透過鄰里街坊定期共同淨港淨灘方式守護 自己珍視的家鄉及海洋環境，並以其它海洋保育團隊為例， 借鑑其他前輩的他山之石，盤點與連結鼻頭的區位優勢。透過講座課 程使在地志工吐露心聲，與里長及社區發展協會相互對話， 讓在地志工隊相互了解、不僅獲益新知、拓展視野， 以更全方位的視野檢視鼻頭社區，及更有知識背景為基礎， 在身體力行淨港愛港的同時，亦能看見台灣海洋的驚奇之美， 面對大自然更感謙卑。講座結束後，志工隊員則紛紛表示獲益良多， 能看見其他海洋保育團隊以不同的方式守護地方，真值得借鑑， 期望未來鼻頭能更好。

新北市漁業處表示，這次相邀海洋議題專家黃小莫在鼻頭漁港授課， 除了向在地志工傳播海洋永續觀念，更希望藉此課程拋磚引玉， 引起有志民眾聚焦當地海洋永續議題，積極投身淨港淨灘等活動， 貢獻自己的一份心力，守護漁港環境不分你我， 歡迎其他關注海洋環境議題的朋友，加入志工隊並用行動支持他們， 讓我們一起放眼新北、聚焦鼻頭。

淨港淨灘活動。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

鼻頭漁港。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)