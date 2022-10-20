新北漁管處攜手海洋議題專家鼻頭漁港開講

新北市瑞芳區的鼻頭漁港風景優美，但因港型及潮水，受流入海漂垃圾匯集於漁港角落，因此新北市漁業處近期透過舉辦座談會號召當地商家、里民，結合民間力量成立「Power鼻頭志工隊」，組織原來自發性動員的里民店家，加強維護港區清潔，以凝聚在地向心力，更延請海洋議題專家「黃小莫」，到鼻頭漁港進行海洋教育，使志工隊實踐淨港愛港行動之餘，更提升自身海洋環境永續知識。
「Power鼻頭志工隊」成立後，不僅使原來自發性動員的里民店家共同愛港淨港，更促進地方居民主動投入地方公共事務，同時市府投入經費攜手瑞芳區漁會一同清運海漂垃圾，共同營造一個優質的漁港環境。今(2022)年市府為加深志工對海洋議題的認識，促進海洋環境永續知識的科學普及化，特別邀請海洋議題作家「黃小莫」走訪鼻頭漁港，為當地志工們講座授課。黃小莫從事記者工作超過十年，長期關注永續旅遊、環境保護等議題，近年結合海洋環境議題與海洋旅遊推廣，報導專欄遍布各大媒體，且受學校、政府或企業邀請演講分享永續旅遊、海洋保育主題等演講近百場，同時她除了是台版藍色星球《海洋台灣：大藍國土紀實》的作者，也是知名線上課程《與海共生的必修課:設計屬於你的愛海生活》的授課講師。
此次邀請黃小莫來向志工隊授課，主講「看見台灣海洋的美麗與哀愁~自己的海洋自己守護」，分享因應氣候變遷、人為發展的干擾與破壞，能透過鄰里街坊定期共同淨港淨灘方式守護自己珍視的家鄉及海洋環境，並以其它海洋保育團隊為例，借鑑其他前輩的他山之石，盤點與連結鼻頭的區位優勢。透過講座課程使在地志工吐露心聲，與里長及社區發展協會相互對話，讓在地志工隊相互了解、不僅獲益新知、拓展視野，以更全方位的視野檢視鼻頭社區，及更有知識背景為基礎，在身體力行淨港愛港的同時，亦能看見台灣海洋的驚奇之美，面對大自然更感謙卑。講座結束後，志工隊員則紛紛表示獲益良多，能看見其他海洋保育團隊以不同的方式守護地方，真值得借鑑，期望未來鼻頭能更好。
新北市漁業處表示，這次相邀海洋議題專家黃小莫在鼻頭漁港授課，除了向在地志工傳播海洋永續觀念，更希望藉此課程拋磚引玉，引起有志民眾聚焦當地海洋永續議題，積極投身淨港淨灘等活動，貢獻自己的一份心力，守護漁港環境不分你我，歡迎其他關注海洋環境議題的朋友，加入志工隊並用行動支持他們，讓我們一起放眼新北、聚焦鼻頭。
淨港淨灘活動。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)
鼻頭漁港。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)