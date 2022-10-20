零接觸防疫需求逐漸上漲！資策會攜旅宿業者推服務型機器人　預計2023年3月起上線

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣的防疫管制進入尾聲，邊境全面解封在即，零接觸防疫需求逐漸上漲，財團法人資訊工業策進會今（20）日舉辦「 服務型機器人旅宿應用示範團隊啟動大會」， 展示兩大機器人團隊整合電梯智慧服務的成果，未來會在11間飯店 進行應用實證，讓24小時不停運轉的飯店產業更能彈性調配人力， 適應離峰人力落差，並將人力重心專注於創造價值的活動。

資策會表示，目前全球的專業服務型機器人市場正在快速成長， 面臨缺工困境的台灣旅宿業者，正逐步導入機器人來服務旅客。 如何創造新型人機協作模式， 將是未來企業強化競爭力的重要戰略之一。

資策會接著說，緯創資通、博鈞科技、金隆系統、亞洲光學、 禾煜科技、台灣微軟與NVIDIA等機器人與系統整合業者均受邀出席「 服務型機器人旅宿應用示範團隊啟動大會」，其中崇友實業、三菱電梯等電梯業者， 於會中揭示旅宿機器人落地之目標、規劃與期程。

資策會說，示範團隊之一亞洲光學也與服務型機器人導入經驗豐富的博鈞科技合 作，設計旅宿業送物機器人最佳人機協作服務流程範本。預計2023年3月陸續於福爾摩沙酒店聯盟草悟道酒店、 台南維悅酒店、台北玩行旅、 台中港酒店及台中神木谷假期大飯店等北中南5間飯店， 推出更貼合實際需求的自動化送物機器人服務。屆時可由機器人完成7成的物品遞送工作， 並降低客人等待時間約2~3成， 大幅減少人力運用於重複性工作的時間成本，提高服務品質， 達到旅宿業自動化產業升級。

另外，緯創資通則運用微軟Azure雲端服務進行AI及機器學習模型訓練 ，大幅降低環境建置及部署時間，並採用NVIDIA Jetson平台實踐機器人端的邊緣運算、與在地系統整合商合作 ，成功研發三款異質多機協作機器人服務， 讓人力資源能更有空間地運作。

針對所研發的三款異質多機協作機器人，緯創資通表示，「環境消毒機器人」 替代人力持續進行場域內重複性消毒工作，能10小時連續運作， 病毒滅活率達99%；「迎賓多媒體機器人」則協助業者進行接待、 導覽，可提升10%服務效益；客房送物也可由「客房配送機器人」 來服務，相較過去只能單純運用人力， 投入機器人配送飯店物品可提升20%服務效率；預計明(2023)年4月導入北中南共6間飯店，包括新竹安捷國際酒店、 淡水福容飯店、高餐大群賢會館、美崙商旅、 日月潭力麗溫德姆酒店及六福萬怡酒店，提供更強力服務效能。

工業局副組長陳國軒說明，工業局的「智慧創新服務化推動計畫」， 自推動以來持續媒合多樣化場域與業者，開創專業機器人， 協助服務智慧化。尤其根據行政院主計處報告，2021年勞動力缺 口高達24.8萬人！服務型機器人不僅要舒緩人力不足的壓力， 更需思考如何發揮更大服務價值。

陳國軒還說，此次針對旅宿、飯店類場域， 示範團隊克服傳統機器人只能水平移動限制，透過控制電梯， 讓機器人自由上下樓，進行送物、迎賓、環境消毒等工作， 提供更有感服務。相信明年三月陸續落地後， 能為飯店業者帶來顛覆性影響，並進一步轉化成實質商業價值。