從「二進二出」到「七上八下」: 中共二十大入常名單大猜謎　台灣學者: 習近平需要防火牆

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）於2022年10月16日至22日在北京市召開。出席大會的代表有2296名，特邀代表83名。

中共二十大開幕後，外界關注誰將躋身中南海權力核心，進入政治局常務委員會（簡稱「入常」）。美媒《華爾街日報》週一（10月17日）引述消息指出，「習近平可能將政治盟友打包（入常）以展現實力」。

專家普遍認為，中國國家主席習近平料將成功連任，取得第三任期，但對於入常名單預測卻各異。

先來看看中國共產黨中央政治局常務委員會，現任成員：

（資料來源: 維基百科)

《華爾街日報》引述「親近黨內領導人」指，習近平正準備任命對他忠誠的人擔任黨內高位，以加強掌控。報導預測，現任上海市委書記李強、廣東省委書記李希、中央和國家機關工委書記丁薛祥將入常，李強更有望接任總理。

李強可能出任總理？

據稱「親近黨內領導人」的消息人士向《華爾街日報》透露，習近平的盟友之一、現年63歲的李強(下圖) 「很可能」被提拔為政治局常委，且被認為是接班總理之位的主要競爭者。

李強 (圖/美聯社)

胡春華 (美聯社)

汪洋 (美聯社)

這與過去諸多分析預測，現任全國政協主席汪洋或國務院副總理胡春華可能出任總理的看法相異。該消息人士甚至表示，胡春華可能無法入常，也不看好汪洋留任。

至於其他可能入常的人選，報導指出，現年66歲的李希可能出任中共最高黨最高反腐監督機構的中央紀委書記；60歲的丁薛祥則瞄準國務院副總理之位。王滬寧(下圖) 和趙樂際則很可能與習近平一起留任，不過兩人都可能被賦予新的職責。

王滬寧 (美聯社)

親近中共黨內領導層的消息人士與政治分析家向該《華爾街日報》表示，他們預料習近平不會提拔任何潛在的繼任者入常，因為這樣將損及他作為最高領導人的權威。

不過該報導也強調，「親近黨內領導人」的消息人士表示，入常名單的最終結果仍要等到週日（23日）才會揭曉。中國國務院新聞辦公室沒有對該報的置評請求作出回應。

七上八下與年齡考量

《華爾街日報》引述消息所報導的最新入常預測名單，習近平親信入常比例相較先前諸多預測分析差異略大。比如，台灣的《聯合報》週二（10/18）引述不具名的「最新消息」報導，原先經北戴河協商、中央政治局常委會和政治局會議，常委人選名單是：習近平、李克強、汪洋、趙樂際、王滬寧、丁薛祥、胡春華。

但在最後徵求意見階段時，收到的意見均反映該常委名單平均年齡較大，「不符合中共黨內期待」。因此，栗戰書、韓正與王滬寧離任後，剩餘名單調整為排序前四名的常委習近平、李克強、汪洋、趙樂際不動，3名「六零後」(（指1960年後出生者）丁薛祥、陳敏爾、胡春華入常。

該報還指，習近平將續任中共總書記，李克強轉任人大委員長，國務院總理之位則由汪洋出任。

台灣學者：習近平「沒必要」這樣

在解讀兩份各自宣稱掌握「消息」的入常預測名單時，國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，他認為《華爾街日報》的版本較「極端」；《聯合報》的雖然較「合理」，但名單中沒有李強與他的分析有所出入。

「《華爾街日報》的名單，是我在做的（預測）版本裡最極端的。」德國之聲中文網引述王信賢說，一般在做二十大入常分析預測，會有幾個極端版本，一端是「兩上兩下」(或「二進二出」, 即栗戰書、韓正離任）；另一個極端是只留習近平，其他6個位子都安排他自己的人馬。他說，該版本「很多東西不符合中共晉升的規則」，且「差異是蠻大的」，「比較像是另外一個極端。」

王信賢指，《華爾街日報》的名單「當然是習的嫡系完勝，原本的團派就是聊備一格放在比較不重要的位子」，但這樣的安排「比較不合理」。

他認為，如果李強出任國務院總理，代表打破了諸多規則，因為過去擔任過國務院總理的人都擔任過國務院副總理，過去三十年來都是如此，

「你說習近平權力再大，他要去做這件事情嗎？我自己是有點懷疑。所以大家才會去猜國務院副總理的經驗，那就是汪洋跟胡春華這兩個人去挑一個，去推估一個。這是第一個我認為不是這麼合理的原因，（李強）直接從上海市委書記跳到國務院總理。」

此外，王信賢認為，中國現在遭遇的經濟跟社會問題「是改革開放以來之最，而且是全國性的問題」，因此習近平需要一個有全國性治理能力跟經驗的人來擔任總理。

最後則是，他表示從習近平與李克強過去十年的互動來看，

「李克強對習近平來講有一個很大的功能，就是他是一道防火牆，或著是甩鍋」，

但若都安排自己嫡系的人坐大位，

「現在又不是太平盛世，現在是很多事情要處理，衝擊就直接衝擊到習自己身上。」

王信賢告訴德國之聲：

「即便你權力這麼大，你有必要去打破這個東西嗎？...如果大家都知道這個人是他提拔上來的人，如果出問題他又沒辦法處理，那不是直接燒到自己身上嗎？為什麼要去幹這種事情呢？」

至於《聯合報》的入常名單，王信賢表示，據他了解，這與近日香港部分媒體的分析一致。但王信賢也表示，由於上海市市委書記一般都是培養入常的歷練職位，所以若要解釋這個版本為何李強沒如外界預期入常，應是受上海今年的疫情與封城影響。

但他告訴德國之聲，他認為習近平反而會正面看待李強的上海疫戰：

「上海疫情這麼大的，他可以封城七十幾天不出大事，對習來講，也不算是完全是失敗，反而是另外一種政績。他完全配合中央動態清零。」

就王信賢來看，他認為《聯合報》引述消息所發布的入常名單較偏理性，因為中國共產黨新老交替的原則，該版本有做到。

他重申：「我覺得習近平不會完全打破中共人事安排的潛規則。你去打破，你要花的成本蠻高的。你要去說服別人。另一個是，有些人事安排是有功能性與預防性的。面對現在全國社會經濟這麼大的問題，你有必要一定安排自己的人上去嗎？你一定要找一個有經驗跟有能力的人坐在那個位置。汪洋跟胡春華跟習近平的關係還是比較好。」

台灣中央社報導，20大各代表團針對中共下一屆將選出的200餘名中央委員、近180名候補中央委員，以及下一屆中紀委委員人選，進行醞釀。

根據議程，中共20大將於10月22日閉幕，會期共7天。閉幕後，預料將依例於23日舉行中共20屆一中全會，推選總書記、政治局常委及委員。並根據政治局常委會提名，通過中共中央書記處成員，決定中共中央軍委正副主席與委員，並批准新一屆中紀委第一次全體會議選出的正副書記和常委人選。而新選出7名政治局常委，將在全會結束後隨即向媒體亮相。

中央社並引述香港「南華早報」（SCMP）18日報導稱，按黨內「七上八下」（即67歲續任、68歲退任）的不成文規定，李克強現年67歲，按理還有一年才退，但根據憲法規定總理任期最多兩任，李克強勢必得走人。

左起依序為汪洋、李克強、習近平 (美聯社)

又因他是當前中共排名第2號人物，一般看法李可能還是會續任常委，並兼任他職，像是人大常委會委員長等，不過消息來源透露，李克強極可能選擇裸退。

每屆中共黨代表大會前，政治局常委人選猜謎是固定戲碼。海外媒體各顯神通押寶，廣大讀者上前湊熱鬧，就等開獎，懸疑中帶點歡樂。今年中共20大也不例外，但猜謎的氣氛，比歷次慢熱許多。這與中共官方今年來對黨內人事消息管制大幅趨嚴不無關係。無論如何，10月23日上午，新任的中共政治局7常委就要亮相，一翻兩瞪眼!