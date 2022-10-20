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南宮珉求婚影片曝　將韓劇「千元律師」場景搬至現實

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/20 15:33
韓劇「千元律師」劇照（圖／截自IG @disneyplustw）

韓劇「千元律師」劇照（圖／截自IG @disneyplustw）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓男星南宮珉於10月7日順利完成了與身兼模特兒與藝人的陳雅凜的婚禮，兩人相差11歲，交往7年。19日，南宮珉向陳雅凜的求婚影片在各個社群網站瘋傳，疑是重現了他在韓劇「千元律師」中的場景。

影片中，南宮珉和陳雅凜正在一間西式餐廳用餐，在用餐時，南宮珉對著陳雅凜說，「我希望你能為我做一件事，你能答應我嗎？」陳雅凜一臉疑惑地問，「是什麼？」南宮珉接著從位置上站了起來，單膝下跪，並拿出了求婚戒指，用溫柔的嗓音說道，「妳願意嫁給我嗎？」

又驚又喜的陳雅凜感動落淚，並摸著南宮珉的臉龐，看著影片的賓客們也紛紛驚呼鼓掌。而南宮珉在影片中的求婚，似乎是在重現自己近期所主演的最熱門韓劇「千元律師」中的求婚場景。

在上週六所播出的最新一集中，南宮珉所飾演的千智勳與劇中的未婚妻李珠英，也是在一間西式餐廳用餐，用餐途中千智勳向李珠英說道，「我一直在想著妳能為我做些什麼」接著便下跪拿出戒指問道，「妳願意嫁給我嗎」，讓劇迷看著南宮珉現實中的求婚影片後，更加感動。

在上週六所播出的第八集中，劇情演出了千智勳只收取1,000韓元委託費的背後故事，感動許多觀眾，該集更以15%的收視率創下播出以來的最佳佳績。
南宮珉
求婚
韓劇
千元律師

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