〈時評〉「票投民進黨•青年上戰場」是包裹糖衣的毒藥

趙少康說：「票投民進黨•青年上戰場」。這話，是苦口婆心，還是口蜜腹劍？

放眼當今世界，一天到晚對台灣喊打喊殺的，就只有中國；台灣青年需要上戰場，敵對方自非中國莫屬！雙方需要戰場拚個你死我活，是因為台灣入侵中國，還是台灣要抵抗中國的入侵，答案還用說嗎？

粗淺看，擺明講「拒絕一國兩制」的民進黨，跟擺明講「要交流•不要戰爭」，「兩岸一家親」的政黨，好像會給台灣帶來「戰爭」或「和平」的差別，是台灣青年會不會上戰場的分水嶺。趙少康要不想上戰場的青年票投中國在台代理人或白裡透紅的政黨，企圖昭然若揭。

問題是，天下既然沒有白吃的午餐，又何來免費的和平？習近平既然在中共二十大會場再次重申「一國兩制」、「絕不承諾放棄（對台）使用武力」，老實講，「和平」絕對只是「投降」的美麗代名詞。

眼前的俄烏之戰告訴我們：普丁一開始既然搬出「烏克蘭是俄羅斯的固有領土」那一套，當俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭時，烏克蘭除了投降或奮勇應戰，那有第三條路可走？

由2014被併入俄羅斯的克里米亞，於今成為俄侵烏踏板的歷史看，普丁從克里米亞獲得的不是野心的滿足而是鼓舞。今年2月24日，澤倫斯基如果選擇投降，表面上看是避開戰爭了，可普丁的野心應該再度受到鼓舞而更加飢渴。很快的，克里米亞的歷史重演，烏克蘭會成為俄羅斯攻擊下一個目標時的踏板。屆時，烏克蘭還是逃不開戰爭的荼毒！

今天，站在侵略者普丁那一邊的，是寥寥可數的幾個同夥；站在抵抗者烏克蘭這邊的，是美、日、澳、英、法、德、芬蘭等眾多民主國家。陷入進退兩難、無計可施困境的，是侵略者還是抵抗者，態勢已昭然若揭。

同樣的道理：中國今天口口聲聲「台灣是中國的固有領土」，中國入侵台灣時，台灣如果選擇投降成為中國的一部分，一時間是避開戰爭了，但是，講過「太平洋夠大•容得下中美兩國」的習近平，野心絕對不是獲得滿足，而是受到鼓舞，繼續朝東太平洋前進的中國，跟美國對撞難免，台灣絕對成為中國對抗美國的最前線、馬前卒。美中如果開戰，站在專制中國那邊的台灣青年，能不上戰場嗎？面對民主陣營的美日英澳法德等下場會如何，還用說嗎？

美日英澳法德等民主領頭羊，對中國的野心已有所警覺提防，對中已由模糊姑息變清晰對抗。台灣執政的民進黨，一方面既敢公開表態「反對一國兩制」、向共產中國說不，另一方面又堅決跟美日站在同一邊、成為民主保護傘下的一員；這和傾中、親中或更不堪的舔中、跪中政黨，在與戰狼共舞、與民主國際為敵，恰成強烈對比。

台灣人，要自由民主，不要專制共產的話，絕對要認清看穿：「票投民進黨•青年上戰場」，是包裹糖衣的毒藥！

（作者為新竹教育大學退休副教授）