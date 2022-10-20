（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）14日馬祖南、北竿無預警大停電，昨（19）日經濟委員會立委洪申翰質詢時指出，馬祖的珠山電廠需要擴充人力、發展綠能以及加強風險管理。對此，台電董事長曾文生表示，接下來會在馬祖往發展風電以及儲能的方向前進。

曾文生：盡快在明年馬祖做到2MW儲能

對於上週五的停電事故，曾文生說明，停電主因是珠山電廠有一部機組跳機，跳機以後其他的機組因快速升載，造成負擔過大，導致其他機組啟動保護機制連續跳脫。

曾文生強調，事發當天下午同仁就已到馬祖調查實際發生的情形，昨天也開會討論，馬祖的電廠需要有緩衝措施，避免單一機組佔百分比太高，搭配儲能設施，就能在機組跳脫時分擔壓力，快速調度補上電力。

曾文生承諾，「會很快在明年前把可以做到約2MW的儲能設施設置好。」

洪申翰表示，馬祖總共有十部機組，目前只用了四部，按照剩餘裝置量來說不該發生「跳一部就整個大跳電」，這也不是缺電問題，而是系統性的風險管理不足。

洪申翰進一步指出，九月他到馬祖視察時，發現電廠人力不足問題，就要求台電應該要找到方法跟誘因，把人力補齊，把馬祖在地員工的能力培養起來，否則人力短缺的問題，跟電廠系統性的風險管理問題，會互相影響，產生更多的負面循環。

曾文生回應，台電已經補了三名人力，逐步在進展中，離島人才台電會加強培養。

洪申翰：馬祖多發一度綠電，對台電財務多一分幫助

目前馬祖珠山電廠一度電發電成本12.56元，洪申翰強調，綠能發電成本已經可以比燃油、燃煤低，所以照理來說，馬祖多發一度綠能的電，台電就是多賺一度電的錢。洪申翰質疑，為何馬祖的綠能發展落後澎湖、金門？

曾文生表示，會把馬祖發展綠能所使用的空間盡量找出來，過去也曾和連江縣政府討論，其實馬祖適合發展風電，但不是大風機，而是小的風機，但替代柴油發電成本綽綽有餘。所以接下來會往這個方向做，同時也會做儲能。

洪申翰建議，台電應研議協助馬祖「擴大綠能及儲能」的計畫，馬祖因為是離島，人事成本比較貴，緯度也比較高，經濟部也應特別研議適合馬祖離島的費率，幫馬祖發展。洪申翰提醒，馬祖多發一度電，對台電財務就多一分幫助，甚至蓋「儲能」都是划算的。

曾文生說，「台電應該要自己跳下來做」，當然躉購費率如果能調，能源局開會的時候來調，「但是我是覺得台電要自己跳下去做」。洪申翰強調，一定要增加民間發展綠能的誘因，後續將追蹤台電與經濟部的計畫報告，為馬祖的電網韌性持續努力。

洪申翰爭取馬祖電廠擴充人力、發展綠能和儲能 曾文生：台電要跳下去做