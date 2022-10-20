台灣10/20新增確診案含39763本土及45例境外　目前14國允國人入境免隔離、10國接受高端

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增39,808例COVID-19確定病例，分別為39,763例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增92例死亡。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在記者會上除公布圖卡，說明目前14國主要出遊國允許國人入境免隔離、另外共有10國接受高端疫苗。

此外有關外界針對高端COVID-19疫苗採購價差疑義，王必勝今(20)也嚴正澄清表示，外界以高端公司財報等數據推測疫苗採購單價，皆為不實推估，數字本身錯誤，亦無價差存在，請勿再蓄意誤導。

另商業履約基於維護產品價值等商業機密，簽訂保密合約係為常態，產品價格等合約內容於保密期限過後，即可公開相關資訊。



指揮中心強調，政府COVID-19疫苗採購係依法執行，完全可接受立法院、審計部及監察院之監督、查核和約詢，如有違法事項絕對依法徹查、嚴正法辦，絕不寬貸。有心人士在無事實根據或資料不清的情況下，推測並惡意散播不實的臆測，造成各種誤解，並指稱防疫人員貪瀆，嚴重打擊防疫人員士氣，也造成緊迫的防疫人力資源浪費，實非國人福祉。





指揮中心表示，今日新增之39,763例本土病例，為18,003例男性、21,746例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,431例)，臺中市(5,196例)，高雄市(4,687例)，桃園市(4,062例)，臺北市(3,781例)，臺南市(3,394例)，彰化縣(2,191例)，屏東縣(1,384例)，新竹縣(909例)，雲林縣(869例)，新竹市(869例)，苗栗縣(828例)，南投縣(728例)，宜蘭縣(686例)，嘉義縣(684例)，基隆市(552例)，花蓮縣(480例)，嘉義市(468例)，臺東縣(269例)，金門縣(139例)，澎湖縣(136例)，連江縣(20例)。



指揮中心指出，今日新增92例本土病例死亡個案，為52例男性、40例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、89例具慢性病史、65例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月29日至10月17日，死亡日期介於9月24日至10月17日，詳如附件。

10月20日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結



指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為21例男性、24例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自韓國、越南、泰國、北韓及新加坡(各1例)移入，另40例感染國家調查中。入境日期介於今年9月14日至10月18日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,341,966例確診，分別為35,899例境外移入、7,306,013例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,128例COVID-19死亡病例，其中12,111例本土，個案居住縣市分布為新北市2,494例、臺北市1,359例、臺中市1,243例、高雄市1,141例、桃園市927例、臺南市894例、彰化縣685例、屏東縣487例、南投縣372例、雲林縣371例、苗栗縣331例、嘉義縣302例、基隆市268例、宜蘭縣259例、花蓮縣211例、新竹縣200例、嘉義市197例、臺東縣172例、新竹市139例、澎湖縣34例，金門縣25例；另17例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。