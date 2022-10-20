（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣累計染疫人數超過600萬，感染新冠肺炎除了會出現咳嗽、腦霧等後遺症之外，還會促使發炎細胞增生，影響骨骼健康，加上防疫期間，運動量不足加速肌肉流失，換算下來台灣有194萬名熟齡確診者面臨行動力危機。

隨著台灣步入高齡化社會，骨鬆患者也逐年增加，根據調查，骨鬆為65歲以上老人常見慢性病之一，髖部骨折發生率更是亞洲區第一名，由於骨質流失沒有徵兆，大多數患者都是在骨折之後才知道自己已罹患骨鬆，因此也常被稱為無聲的疾病。

而這些年因疫情影響，民眾也降低出外運動或購物的頻率。根據台灣趨勢研究第三級警戒下防疫新生活調查指出，50歲以上民眾中，高達40.7%減少運動量，4.2%則完全停止運動。

中華民國骨質疏鬆症學會(TOA)理事長黃兆山醫師提醒，當減少14天的步行活動，肌肉將明顯萎縮1~4%；國際研究也發現，肌肉量降低的受試者骨骼健康異常狀況是肌肉量正常者的3倍。

此外，部分民眾害怕出入醫院會增加染疫風險，因而中斷治療，也疏於補充維生素D、鈣質以及攝取足夠蛋白質，防疫所致的各種情況，可能直接衝擊熟齡民眾的肌肉量並提升骨骼健康的風險。

熟齡族群一旦發生骨鬆導致的骨折，嚴重則可能造成未來生活品質降低、失能臥床風險甚至死亡等後果，根據國際骨質疏鬆症基金會（International Osteoporosis Foundation，IOF）統計數字，髖部骨折後一年內，死亡率高達20%~24%，相較許多常見癌症都高出許多。

黃兆山說明，除了三高，低骨密的骨鬆已經成為國人不可不慎防的慢性疾病，高風險族群應及早接受骨密度檢測，唯有落實「骨鬆早篩檢、骨折不出現」，全面提升民眾健康照護，才能真正防治骨鬆性骨折於未然，減低未來影響健康及生活品質的風險。

為響應10月20日世界骨鬆日，TOA參考國際骨質疏鬆症基金會建議，編譯「 一分鐘骨鬆風險評估表」， 提供民眾快速便捷的方法判斷自身是否為骨鬆高風險族群， 評估表中列有十項骨鬆風險因子，包括是否服用類固醇超過三個月、 體重是否不正常減輕、是否抽菸喝酒、是否比年輕矮4公分以上等， 只要符合其中一項就代表罹患骨鬆的風險較高，建議進一步安排DX A骨密度檢測。

TOA與安怡也提醒民眾養成每周運動３次及補充均衡營養的好習慣，並在運動後補充乳清蛋白等優質蛋白質，更能強化運動效果，有效幫助骨骼、環節、體力養成，維持良好行動力！

研究：感染新冠會影響骨骼健康 髖部骨折一年死亡率竟比癌症高