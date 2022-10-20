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被處罰也要看韓劇　在北韓「這部」韓劇最受歡迎

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/20 14:00
愛的迫降劇照（圖／截自Vast 娛樂IG @vast.ent）

愛的迫降劇照（圖／截自Vast 娛樂IG @vast.ent）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓媒中央日報報導，南韓民間對北廣播社－國民統一廣播在一場「北韓居民對外部信息利用及媒體環境實態調查」討論會上，公布了以50名北韓居民為對象的調查結果，「愛的迫降」成了北韓人最愛的韓劇。

國民統一廣播表示，北韓制定「反動思想文化排斥法」後，接觸外部信息的居民會遭懲罰，隔離在政治犯收容所，一種集中營。根據調查，50名受訪者中有，因違反反動思想文化排斥法而被送進管理所隔離的有16%，被送進教化所的有55%，受到勞動處分的則有46%。「反動思想文化排斥法」為北韓於2020年12月所制定，目的是為了阻止外來文化流入及傳播，守護北韓的文化、思想精神。

50名受訪者中，有42名北韓居民表示，自從新冠肺炎爆發，北中邊境封鎖後，接觸外部信息變得更加危險。進行此調查的代表李尚容（音譯）表示，雖然懲罰力度有所提高，但北韓居民對於外部信息的渴望也正在提高。

受訪者中，有49人表示曾接觸外部影像，其中96%的人接觸過南韓電視劇及電影，84%的人接觸過中國電視劇及電影，南韓歌手演出影片及南韓紀錄片則分別佔68%及40%。至於接觸頻率，有23人一個月接觸一次以上，一週一次以上為14人，2~3個月一次為10人，幾乎每天接觸為1人。李尚容（音譯）分析，雖然北韓訂定法規祭出罰則，但韓流對北韓民眾的吸引力並未減弱。

根據調查，來自南韓的影劇中，「愛的迫降」在北韓最受歡迎，隨後為「上流社會」、「魷魚遊戲」、電影「大叔」、「寄生上流」及「梨泰院Class」。「愛的迫降」共有16集，在北韓目前只有8集，劇情描述一名來自南韓的女主角意外進入北韓，與北韓軍人之間發展的愛情故事。南韓中央日報報導稱，若想觀看這8集，需支付9~10萬北韓幣（約3,200~3,570元台幣），而北韓的平均月薪僅為5,000元北韓幣（約180元台幣），等同於須支付平均月薪的20倍。

BBC Korea報導，北韓人觀看外部影像的方式也變得多樣，過去北韓人主要使用CD或DVD，最近則使用USB及SD卡。受訪者中有79%的人使用DVD播放器或筆記型電視（Notetel，中國產，在北韓流行的可攜帶式媒體播放器），42%的人使用筆電，29%的人使用電腦，使用手機觀看的人也高達了22%。

美國北韓人權團體南韓代表表示，雖然大部分的裝置都要經過北韓當局登記並受到監視，但還是有很多北韓居民用各種型態，非法接觸海外信息及媒體。
南韓
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