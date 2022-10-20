更新時間：2022-10-20 12:26

發布時間：2022-10-20 12:11

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）日媒19日爆料，美國拜登政府正與台灣聯合生產武器，以加速美國軍售交付台灣時程，強化台灣自衛與嚇阻中國能力。美國商會證實該項消息，表示計劃處於「程序的開始階段」；美國國務院會並未否認，僅稱美方正「檢視所有選項」，以確保用符合「台灣關係法」的方式盡快交付軍備。

外交部發言人歐江安今日上午表示，台美安全合作夥伴關係十分堅實，美國歷任政府也一再重申基於「台灣關係法」及六項保證的對台安全承諾；雙方對如何強化台灣的不對稱戰力一直有密切討論。但外交部針對相關報導並無細節可以分享，也沒有進一步評論。

美國政府積極推動對台軍售，自2017年來累積軍售金額逾200億，然自2019年7月起批准軍售至少有10宗尚未交付。今年初俄烏戰爭爆發，歐美供應大量武器支援烏克蘭，台灣國防部於5月證實，美方因「產線排擠」，已通知對台「M109A6自走砲」軍售交運期程須延至2026年之後，「人攜式刺針飛彈」亦有遲交風險；國防新聞（Defense News）８月更曾指出美國部分交付期程至少延宕至202年代後期。

行政部門多番延宕，美國國會則竭力推動法案推動政府提供台灣五年65億美元無償軍援，也多次以法案敦促政府盡速交付武器台灣。

日經亞洲19日報導引述3名知情人士指出，美國當局正考慮展開與台灣聯合生產武器的計畫，以此提升美國設計武器的產能，並加速移交對台軍售，強化台灣自衛實力與對中國的嚇阻力。據悉，該項計畫可能由美國國防公司授權技術在台灣製造武器，或在台灣製造零組件運往美國組裝製造武器。

該報導指出，美國政府批准軍售直至完成交付，耗費數年至10年不等，然美軍認為，中國可能於2027年前掌握奪台能力，換言之，台灣加強自衛能力的時日有限，因而拜登政府考慮透過聯合生產來加快武器移交。此外，拜登政府向夥伴探詢提供台灣武力及零組件一事，盼透過盟友及夥伴對台灣安全提供援助，事實上，G7就有部分國家表達提供台灣武器的意願。

路透社報導，遊說團體美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）證實該項聯合生產計畫，並指出計畫正處於「程序的開始階段」，尚未確定哪些武器將被納入該計畫，推測將著重於提供台灣軍需品以飛彈科技。

韓儒伯透露，因聯外武器生產需取得美國國務院及國防部核發的共同生產許可，而當局內部有可能因批准對外國平台輸出關鍵科技感到「不安」，進而駁回申請。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）19日於例會上被問及此事低調不願證實，僅表示有看到相關報導，他說，美國正在檢視所有檯面上選項，以確保能用符合「台灣關係法」的方式盡快移交軍備給台灣。他強調，美國已為台灣安全提供各式各樣服務與軍備，「美方相信迅速移交相關技術與服務，對台灣安全必不可少。」

外交部發言人歐江安今日在例會中表示，不對聯合武器生產計畫做評論，她指出拜登政府上任以來，延續近年來對台軍售常態化的政策，已六度宣布對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視。面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有充分的自我防衛決心，我國政府也會持續與美國合作，強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實我國國防、捍衛國家安全。

美台商會證實美台討論聯合生產武器 美國務院：正檢視所有選項