有怪獸！鬼才導演提姆波頓世界巡迴展到台灣　不曾公開的超幽默手稿搶先看！

（台灣英文新聞／劉怡均 台北採訪報導）《提姆波頓異想世界展》（The World of Tim Burton）展出522件創作，於今（20）日至明年3月5日於中正紀念堂登場。

鬼才導演提姆波頓（Tim Burton）作品具有強烈的個人風格，筆下人物通常具有不成比例的軀體，探討寂寞與愛等人生課題，內容也都維持一貫的黑色幽默嘲諷意味濃厚，代表作包含《星戰毀滅者》（Mars Attacks）、《剪刀手愛德華》（Edward Scissorhands）、《地獄新娘》（Corpse Bride）等，插畫詩集《牡蠣男孩的憂鬱之死》部分手稿也於此次亮相。

《提姆波頓異想世界展》由時藝多媒體與提姆波頓工作室共同主辦，2009 年曾在紐約現代美術館 MoMA首次展出，2014年至2022年在全球巡迴包括日本森美術館、韓國束大門設計廣場等9個國家，2022年底首次至台灣。



展覽入口處。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

10大展區內呈現超過500件波頓原創作品，當中包含繪畫、素描、雕塑和多媒體影像等，呈現波頓過去 50 年來的創作軌跡 。展品除了導演家喻戶曉的電影作品相關內容外，更蒐羅超過 150 件從未公開發表的手稿及多媒體創作。

詼諧怪誕！波頓創作融合情感與潛意識的反射，並且以看似對立的「喜劇」與「恐懼」感受之間的相互作用、藉由想像力與憤世嫉俗之間的對比，呈現出童年與成年之間想法與情緒上的衝突，作品看似黑暗但經常使人會心笑，並帶給觀眾不同的視角反思人生。



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

展覽入口處打造波頓的工作室還原藝術家發想的場地，接著第一展區則帶領觀眾一睹波頓在旅途中信手拈來的自由創作，「餐巾系列」系列為波頓隨手畫在紙巾上，足見波頓無時無刻都充滿點子。

展區之一「充滿善意的怪物」則最能體現波頓的創作本質，他們外表看似醜陋殘缺，但卻有一顆善良的心，也一樣渴望被愛，然而生活在被誤解的情況下，他們卻始終展現自己美好的一面，每一角色背後都有一段距衝突對比性，令人心碎的故事，此區展示平面、立體雕塑與多媒體影像。

此外，展覽也展出波頓在加州藝術學院（CalArts）培訓時創作的草圖、電影《黑影家族》角色設計圖、以及不曾公開過的腰斬項目手稿等。

《提姆波頓異想世界展》

地點：國立中正紀念堂一樓1展廳（100台北市中正區中山南路21號）

日期：2022 / 10/20至2023 /3/5，週一不休館

休館日期：2022/11/16-17、2023/1/21-22、2/28

參觀時間：10:00-18:00，17:30停止售票及入場

票價：全票380元、優待票350、特惠票190、未滿6歲及持身心障礙手冊可免費入場



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



展覽也有放映污漬小子相關電影。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)