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北捷中山站大改造！台灣設計研究院導入減法設計　簡化資訊便利旅客操作

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/20 10:31
台灣設計研究院與台北捷運公司攜手進行捷運中山站的改造案。(圖/台灣設計研究院)

台灣設計研究院與台北捷運公司攜手進行捷運中山站的改造案。(圖/台灣設計研究院)

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）台灣設計研究院與台北捷運公司攜手合作展開「台北捷運再設計」的優化案，以中山站為示範，歷經超過1年，以減法設計改造包含詢問處、售票機台區域、部分指標等，於近日公開部份成果。

台灣設計研究院表示，「台北捷運再設計」以旅客使用頻率最高的售票區作為示範開箱的第一站，重新檢視售票區域並以旅客購票的視角及使用行為，從外觀的整理到操作介面逐一優化、改善，並以一般售票機為示範導入。

針對售票機介面的細節，設計團隊以使用者經驗為主要考量，將服務介面的資訊情報重新整理，在舊機台的限制下，呈現清晰有序的資訊架構及層級。

改造後的三大特點分別為，一、色彩規劃：將畫面以色調進行統合，使用深灰色為背景突顯按鍵。同時，賦予顏色不同意義，例如：金額相關訊息使用黃色、機台設備狀態使用綠色、往下進程的步驟使用藍色、取消及返回則使用紅色；二、簡化資訊：在首頁就提供語言選項做資訊分流，簡化原先在每頁呈現的雙語資訊；三、便利操作：依照使用者習慣安排按鍵位置，將常用及接續下個步驟的按鈕至於同側，方便旅客順手操作。

第一階段率先釋出機台介面的優化，下階段將有更多的設計成果陸續推出，將於11月逐一完成開箱。

改造前 V.S 改造後

北捷中山站大改造！台灣設計研究院導入減法設計　簡化資訊便利旅客操作
改造前介面設計。(圖/台灣設研院)

北捷中山站大改造！台灣設計研究院導入減法設計　簡化資訊便利旅客操作
改造後介面設計。(圖/台灣設研院)

北捷中山站大改造！台灣設計研究院導入減法設計　簡化資訊便利旅客操作
改造前機台設計。(圖/台灣設研院)

北捷中山站大改造！台灣設計研究院導入減法設計　簡化資訊便利旅客操作
改造後機台設計。(圖/台灣設研院)
台灣設計研究院
台北捷運公司
中山站

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