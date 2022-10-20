（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）世界衛生組織WHO周三（19日）表示，新冠疫情仍是「國際公共衛生緊急事件」，儘管全球在防疫方面已有新進展，但現在談降低警戒層級言之過早。

根據《美國之音》報導，世衛於2020年1月30日宣布COVID-19疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），也是世衛最高警戒層級。世衛緊急委員會於上周召開會議並做出結論，COVID-19疫情仍處於最高警戒層級。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聯合國世界衛生組織的日內瓦總部受訪時表示，他同意世衛緊急委員會的決議。他說，委員會強調仍須加強監測COVID-19，而那些高風險族群也該得到更多的疫苗、篩檢、治療的機會。

WHO於2020年1月30日已宣布COVID-19疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，但當時在中國以外的地區，總通報確診病例不到100例，也沒有死亡個案。直到譚德塞當年3月重申日益嚴重的疫情恐成為大流行病時，許多國家才意識到嚴重性。

據WHO統計，自COVID-19在全球蔓延以來，全球總通報確診病例數逾6.22億、死亡病例超過650萬，但外界認為，現在黑數太多，公布的數字早已無法呈現真實情況。

世衛組織的全球疫情儀表板顯示，過去 24 小時內通報新增 263000 例個案，過去一周新增 856 例死亡病例。

譚德塞週三說，自疫情在國際間爆發以來，全球形勢已明顯好轉，但他警告，病毒仍持續變異，且存在許多風險和不確定性。

世衛新冠應對小組負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，目前Omicron亞型變異株已超過300種，而這些變異株都具有更強的傳染力，必具有免疫逃脫的特性。雖然目前病例數有下降趨勢，但每周仍新增幾百萬病例。范科霍芙提醒，「病毒傳播得越廣，突變機會越高」，全球應加強監測變異株的流行情況。

Omicron亞型變異株超過300種 WHO：降低警戒層級言之過早