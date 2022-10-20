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守護生命之洋！OCEAN BOX全沈浸深海體驗巡迴展　首站11/18南台灣屏東登場

WildAid野生救援希望藉由虛擬實境體驗友善生命，在海洋教育展示與生態保育之間取得平衡。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/20 10:09
圖片由WildAid Taiwan 野生救援提供

圖片由WildAid Taiwan 野生救援提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）WildAid野生救援表示，將與關懷生命協會自11月18日起舉辦「OCEAN BOX全沈浸深海體驗巡迴展」，從友善生命的理念出發，在沒有任何動物因為展示而受傷，運用最新沉浸環繞技術，打造虛擬海洋館；首站選在屏東，期盼透過展覽讓大小朋友能夠認識更多永續海洋生態保育的知識，展覽期間均採免費參觀。

WildAid野生救援與關懷生命協會推廣海洋保育多年，共同發起「世界無翅宣言」，這次結合台灣原創團隊，首創低碳再利用移動展，結合AR擴增實境與360度環繞沈浸影像，打造虛擬海洋館，讓觀眾彷彿置身海洋，近距離悠遊觀察1:1大小的鯊魚、綠蠵龜、鯨鯊、鬼蝠魟、大白鯊等稀有物種。

為了讓更多人了解保育海洋生物的重要性，在海洋教育展示與生態保育之間取得平衡，WildAid野生救援冀望南台灣的大小朋友能夠認識更多永續海洋生態保育的知識，還可以跟可愛的海龜近距離合照。未來也將展覽內容不斷更新到國內不同城市的藝文空間巡迴展出，讓更多人知道鯊魚保育的重要性。後續巡迴到其他城市，將配合空間大小擴大展覽規模並擴充內容，將採購票入場機制。

WildAid野生救援表示，「OCEAN BOX全沈浸深海體驗巡迴展」首站選在依山傍海的屏東舉辦，自2022年11月18日至2023年3月5日，在屏東數位青創中心展出，展覽期間均採免費參觀。觀眾到場還可免費體驗「台灣鯊魚生態 AR APP」，另 「互動教育卡牌套組」的延伸功能將於展覽現場以新台幣100元/套提供義賣，所有銷售收入均用於「台灣鯊魚保育」推廣工作。另外，為了鼓勵大眾參與鯊魚保育、守護海洋生態，也在嘖嘖募資正式開放募資贊助。
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